Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится весь мир!

Instagram захватывает новая мода, которая заставляет женщин наряжаться в стильные платья из арбузов. Правда, эти платья не являются настоящими, ведь перед нами всего лишь пример умелой фотографической иллюзии, однако данный тренд набирает обороты в самых разных странах мира.

С того момента, как скандально известная певица Леди Гага появилась на одном из мероприятий в платье, изготовленном из настоящих кусков мяса, продукты питания стали рассматриваться в качестве потенциального материала для изготовления одежды.

Эпатажной американской знаменитости пытались подражать с помощью нарядов из других съедобных материалов, и теперь, судя по всему, пришла пора арбузов.

В разгар лета, когда они продаются на каждом шагу, все больше девушек (и, кстати, не только!) позируют в арбузных платьях на снимках в Instagram.

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Впрочем, если дизайнеры действительно сконструировали платье из мяса для Леди Гаги, то нынешняя разновидность одежды из арбузов является всего лишь предметом умелого фотомонтажа.

Отрезав дольки арбузов, люди помещают их перед камерой, создавая иллюзию арбузной одежды.

И хотя с первого взгляда данные снимки не кажутся сколько-нибудь интересными, арбузная мода набирает уверенные обороты, так как количество подобных фотографий растет в геометрической прогрессии.

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Have you seen the new watermelon dress craze? 🍉🍉 #socialmedia #dress #watermelon #funny #viral #fruit #holiday A post shared by tgi MEDIA (@tgimedia) on Jun 27, 2017 at 7:22am PDT

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• the dress code is 🍉watermelon🍉 • #summer #mood #watermelon #dress 👗 @mousika_00 📷 A post shared by Ermioni Gazou || 👑 (@ermioni.__) on Jun 27, 2017 at 6:03am PDT

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#SummerReady 🍉 #watermelondress #scarmar is ready for #mdw2017 😎☀️#spectacularkidz #thebump #watermelon #kristilaurenphotography A post shared by Kristi Lauren Photography (@kristilaurenphoto) on May 28, 2017 at 4:53am PDT

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My attempt at a #sexy #watermelon #dress #feeling #fruity A post shared by Callum Beeley (@beels0806) on Jun 27, 2017 at 3:27am PDT

Примечательно, что если вначале в арбузных платьях щеголяли молодые девушки и женщины, то

сегодня в Интернете появляется все большее количество снимков младенцев, также облаченных в одеяния из арбузов,

и даже мужчин.

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Baby Natalie. ❤️ #watermelondress #cutie A post shared by PaChoua Lee (@pleexoxo) on Jun 25, 2017 at 10:36am PDT

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🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉 #lenipaiz#watermelon#watermelonbaby#watermelondress A post shared by { KellVonForell } (@kellvonforell) on Jun 8, 2017 at 3:17pm PDT

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My attempt at a #sexy #watermelon #dress #feeling #fruity A post shared by Callum Beeley (@beels0806) on Jun 27, 2017 at 3:27am PDT

Эти фотографии позволяют создать веселое летнее настроение, но они вполне могут стать и вдохновением для настоящих дизайнеров, поскольку многие пользователи Сети считают созданные иллюзии весьма реалистичными и приятными на вид.

По мнению дизайнеров,

красный цвет является господствующим в летней моде нынешнего сезона. Арбуз отражает эту моду в полном объеме.

Кроме того, мы видим сочетание красного цвета плоти, черного цвета косточек, а также белого и зеленого цветов корок. Все вместе эти оттенки рождают весьма приятные для взгляда комбинации, в чем нетрудно убедиться.

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"ADAM! Make me a watermelon dress!!!" 🍉🍉🍉 this is a new thing, apparently 👀#watermelon #watermelondress #fashion A post shared by Capital Yorkshire (@capitalyorks) on Jun 27, 2017 at 12:14am PDT

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Midsummer dress 🍉 #watermelondress #vesimelonimekko #juhannus2017 #juhannuspellissä #whenlifegivesyoumelons A post shared by ✨ (@taranni88) on Jun 25, 2017 at 9:26am PDT

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Vous en pensez quoi les copains.. je l'achète ou pas? #watermelondress #monmecestunpetitrigolo #sandia🍉 #shoppingtime A post shared by Royaume MELAZIC (@royaumemelazic) on Jun 19, 2017 at 2:52am PDT

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Hubby made me this dress!! #watermelondress #summer A post shared by Lindsay (@qiuqiululu) on Jun 21, 2017 at 8:09pm PDT

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#watermelondress 🍉 A post shared by 🌼Lajtos Laura Kinga🌼 (@lajtoslaura_k) on Jun 21, 2017 at 10:10am PDT

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Faccio finta di stare al mare#watermelon #sessioneesami#watermelondress#summer A post shared by Cincin (@itsnotjoyce) on Jun 19, 2017 at 10:18pm PDT

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#niece #watermelon #watermelondress #utah 🍉🍉🍉 A post shared by Jus 💠 (@jus_intheclouds) on Jun 6, 2017 at 1:57am PDT

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