Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится весь мир!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Mauricio Jordan de Souza Coelho/Scanpix

Instagram захватывает новая мода, которая заставляет женщин наряжаться в стильные платья из арбузов. Правда, эти платья не являются настоящими, ведь перед нами всего лишь пример умелой фотографической иллюзии, однако данный тренд набирает обороты в самых разных странах мира.

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С того момента, как скандально известная певица Леди Гага появилась на одном из мероприятий в платье, изготовленном из настоящих кусков мяса, продукты питания стали рассматриваться в качестве потенциального материала для изготовления одежды.

Эпатажной американской знаменитости пытались подражать с помощью нарядов из других съедобных материалов, и теперь, судя по всему, пришла пора арбузов.

В разгар лета, когда они продаются на каждом шагу, все больше девушек (и, кстати, не только!) позируют в арбузных платьях на снимках в Instagram.

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Впрочем, если дизайнеры действительно сконструировали платье из мяса для Леди Гаги, то нынешняя разновидность одежды из арбузов является всего лишь предметом умелого фотомонтажа.

Отрезав дольки арбузов, люди помещают их перед камерой, создавая иллюзию арбузной одежды.

И хотя с первого взгляда данные снимки не кажутся сколько-нибудь интересными, арбузная мода набирает уверенные обороты, так как количество подобных фотографий растет в геометрической прогрессии.

Instagram:

Instagram:

Instagram:

• the dress code is 🍉watermelon🍉 • #summer #mood #watermelon #dress 👗 @mousika_00 📷

A post shared by Ermioni Gazou || 👑 (@ermioni.__) on

Instagram:

#SummerReady 🍉 #watermelondress #scarmar is ready for #mdw2017 😎☀️#spectacularkidz #thebump #watermelon #kristilaurenphotography

A post shared by Kristi Lauren Photography (@kristilaurenphoto) on

Instagram:

My attempt at a #sexy #watermelon #dress #feeling #fruity

A post shared by Callum Beeley (@beels0806) on

Примечательно, что если вначале в арбузных платьях щеголяли молодые девушки и женщины, то

сегодня в Интернете появляется все большее количество снимков младенцев, также облаченных в одеяния из арбузов,

и даже мужчин.

Instagram:

Instagram:

Baby Natalie. ❤️ #watermelondress #cutie

A post shared by PaChoua Lee (@pleexoxo) on

Instagram:

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉 #lenipaiz#watermelon#watermelonbaby#watermelondress

A post shared by { KellVonForell } (@kellvonforell) on

Instagram:

My attempt at a #sexy #watermelon #dress #feeling #fruity

A post shared by Callum Beeley (@beels0806) on

Эти фотографии позволяют создать веселое летнее настроение, но они вполне могут стать и вдохновением для настоящих дизайнеров, поскольку многие пользователи Сети считают созданные иллюзии весьма реалистичными и приятными на вид.

По мнению дизайнеров,

красный цвет является господствующим в летней моде нынешнего сезона. Арбуз отражает эту моду в полном объеме.

Кроме того, мы видим сочетание красного цвета плоти, черного цвета косточек, а также белого и зеленого цветов корок. Все вместе эти оттенки рождают весьма приятные для взгляда комбинации, в чем нетрудно убедиться.

Instagram:

"ADAM! Make me a watermelon dress!!!" 🍉🍉🍉 this is a new thing, apparently 👀#watermelon #watermelondress #fashion

A post shared by Capital Yorkshire (@capitalyorks) on

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Vous en pensez quoi les copains.. je l'achète ou pas? #watermelondress #monmecestunpetitrigolo #sandia🍉 #shoppingtime

A post shared by Royaume MELAZIC (@royaumemelazic) on

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Hubby made me this dress!! #watermelondress #summer

A post shared by Lindsay (@qiuqiululu) on

Instagram:

#watermelondress 🍉

A post shared by 🌼Lajtos Laura Kinga🌼 (@lajtoslaura_k) on

Instagram:

Faccio finta di stare al mare#watermelon #sessioneesami#watermelondress#summer

A post shared by Cincin (@itsnotjoyce) on

Instagram:

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A post shared by Madeline Rox (@nedinnn) on

Instagram:

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A post shared by Jus 💠 (@jus_intheclouds) on

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