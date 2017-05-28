Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится весь мир!

Instagram захватывает новая мода, которая заставляет женщин наряжаться в стильные платья из арбузов. Правда, эти платья не являются настоящими, ведь перед нами всего лишь пример умелой фотографической иллюзии, однако данный тренд набирает обороты в самых разных странах мира.
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С того момента, как скандально известная певица Леди Гага появилась на одном из мероприятий в платье, изготовленном из настоящих кусков мяса, продукты питания стали рассматриваться в качестве потенциального материала для изготовления одежды.
Эпатажной американской знаменитости пытались подражать с помощью нарядов из других съедобных материалов, и теперь, судя по всему, пришла пора арбузов.
В разгар лета, когда они продаются на каждом шагу, все больше девушек (и, кстати, не только!) позируют в арбузных платьях на снимках в Instagram.
Впрочем, если дизайнеры действительно сконструировали платье из мяса для Леди Гаги, то нынешняя разновидность одежды из арбузов является всего лишь предметом умелого фотомонтажа.
Отрезав дольки арбузов, люди помещают их перед камерой, создавая иллюзию арбузной одежды.
И хотя с первого взгляда данные снимки не кажутся сколько-нибудь интересными, арбузная мода набирает уверенные обороты, так как количество подобных фотографий растет в геометрической прогрессии.
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Примечательно, что если вначале в арбузных платьях щеголяли молодые девушки и женщины, то
сегодня в Интернете появляется все большее количество снимков младенцев, также облаченных в одеяния из арбузов,
и даже мужчин.
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Эти фотографии позволяют создать веселое летнее настроение, но они вполне могут стать и вдохновением для настоящих дизайнеров, поскольку многие пользователи Сети считают созданные иллюзии весьма реалистичными и приятными на вид.
По мнению дизайнеров,
красный цвет является господствующим в летней моде нынешнего сезона. Арбуз отражает эту моду в полном объеме.
Кроме того, мы видим сочетание красного цвета плоти, черного цвета косточек, а также белого и зеленого цветов корок. Все вместе эти оттенки рождают весьма приятные для взгляда комбинации, в чем нетрудно убедиться.
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Apparently, this is the latest summer trend. Originally, I thought I needed a baby to pull it off but then I realized, who can rock a watermelon better than Harlow?? To my knowledge, no one has coined a term for this yet so I'm gonna go ahead and call it #babymeloning. Post your pics and if I get enough, I'll feature them all in a post! Make sure to tag @mommyshorts so I know I have your permission. Happy summer! 🍉🍉🍉
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