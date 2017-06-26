Актриса Ребел Уилсон решила сделать коллекцию для корпулентных дам

Комедийная актриса Ребел Уилсон решила не ограничивать себя рамками кино и будет моделировать одежду для корпулентных дам, поскольку сама с трудом может найти для себя достойные наряды, пишет Popcornnews.
37-летняя актриса в социальной сети Instagram сообщила, что уже этим летом в продаже появится одежда из ее новой коллекции «Rebel Wilson x Angels», рекламным лицом которой станет… конечно же, она сама. Кому как не Ребел демонстрировать авторские работы.
Напомним, что 2 года назад Уилсон дебютировала в модном бизнесе, создав коллекцию больших размеров для бренда «Torrid».
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