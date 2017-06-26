Актриса Ребел Уилсон решила сделать коллекцию для корпулентных дам

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Комедийная актриса Ребел Уилсон решила не ограничивать себя рамками кино и будет моделировать одежду для корпулентных дам, поскольку сама с трудом может найти для себя достойные наряды, пишет Popcornnews.

37-летняя актриса в социальной сети Instagram сообщила, что уже этим летом в продаже появится одежда из ее новой коллекции «Rebel Wilson x Angels», рекламным лицом которой станет… конечно же, она сама. Кому как не Ребел демонстрировать авторские работы.

Напомним, что 2 года назад Уилсон дебютировала в модном бизнесе, создав коллекцию больших размеров для бренда «Torrid».

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What a great 24 hours! Launched a clothing line AND got accepted into the Academy! 🎉

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Pumped for the launch party tonight of REBEL WILSON x ANGELS #StyleHasNoSize

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Актриса Ребел Уилсон

Фото: Актриса Ребел Уилсон0

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