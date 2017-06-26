Актриса Ребел Уилсон решила сделать коллекцию для корпулентных дам

Комедийная актриса Ребел Уилсон решила не ограничивать себя рамками кино и будет моделировать одежду для корпулентных дам, поскольку сама с трудом может найти для себя достойные наряды, пишет Popcornnews.

37-летняя актриса в социальной сети Instagram сообщила, что уже этим летом в продаже появится одежда из ее новой коллекции «Rebel Wilson x Angels», рекламным лицом которой станет… конечно же, она сама. Кому как не Ребел демонстрировать авторские работы.

Напомним, что 2 года назад Уилсон дебютировала в модном бизнесе, создав коллекцию больших размеров для бренда «Torrid».

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What a great 24 hours! Launched a clothing line AND got accepted into the Academy! 🎉 A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Jun 28, 2017 at 7:23pm PDT

Pumped for the launch party tonight of REBEL WILSON x ANGELS #StyleHasNoSize A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Jun 27, 2017 at 10:30am PDT

I'm very excited to announce that I'm starting my own plus size clothing line called REBEL WILSON x ANGELS. Available in department stores this Summer!! More info soon x. @rebelwilsonxangels A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Jun 26, 2017 at 7:08am PDT



































Aizvērt Актриса Ребел Уилсон Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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