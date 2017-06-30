Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

 

Фото: Vida Press

Как уже сообщал Русский TVNET, 49-летняя канадская певица Селин Дион сейчас находится в Париже, где за ней по пятам, естественно, следуют папарацци. И если буквально на днях пользователи Сети и модные эксперты восхищались элегантным комплектом в нежно-розовой цветовой гамме из коллекции авангардной марки Dice Kayek, в котором фоторепортеры запечатлели знаменитость на улице, то ее очередной модный образ оценили далеко не все, назвав по меньшей мере странным!

Еще по этой теме

Селин Дион продолжает смелые эксперименты со стилем. На сей раз романтичная исполительница попала в объективы камер в совершенно не свойственном ей одеянии - невероятной длины коричневом пальто из кожи питона, черной рокерской футболке с изображением головы тигра и легинсах-ботфортах на шпильке - все от Balmain.

Завершили этот агрессивный образ черная кожаная кепка и крупные солнцезащитные очки. Как вам такой «рокерский прикид» Селин Дион?

Рокерский стиль Селин Дион в Париже

Фото: Рокерский стиль Селин Дион в Париже0

Реклама
Певица Селин Дион

Фото: Певица Селин Дион0

Еще по этой теме
Проспала - в пижаме выскочила? Новый look Виктории Бекхэм - это круто!

Проспала - в пижаме выскочила? Новый look Виктории Бекхэм - это круто!

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды

Самые модные очки этого лета видели? Их носит Селин Дион

Самые модные очки этого лета видели? Их носит Селин Дион


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR

reklama.vesti.lv

Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание Новости

Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью Showbiz

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы Hi-Tech

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки Hi-Tech

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона Hi-Tech

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона

Индустрия моды

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ENGINEER
ENGINEER
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 