Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

Как уже сообщал Русский TVNET, 49-летняя канадская певица Селин Дион сейчас находится в Париже, где за ней по пятам, естественно, следуют папарацци. И если буквально на днях пользователи Сети и модные эксперты восхищались элегантным комплектом в нежно-розовой цветовой гамме из коллекции авангардной марки Dice Kayek, в котором фоторепортеры запечатлели знаменитость на улице, то ее очередной модный образ оценили далеко не все, назвав по меньшей мере странным!
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Селин Дион продолжает смелые эксперименты со стилем. На сей раз романтичная исполительница попала в объективы камер в совершенно не свойственном ей одеянии - невероятной длины коричневом пальто из кожи питона, черной рокерской футболке с изображением головы тигра и легинсах-ботфортах на шпильке - все от Balmain.
Завершили этот агрессивный образ черная кожаная кепка и крупные солнцезащитные очки. Как вам такой «рокерский прикид» Селин Дион?