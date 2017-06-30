Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

Как уже сообщал Русский TVNET, 49-летняя канадская певица Селин Дион сейчас находится в Париже, где за ней по пятам, естественно, следуют папарацци. И если буквально на днях пользователи Сети и модные эксперты восхищались элегантным комплектом в нежно-розовой цветовой гамме из коллекции авангардной марки Dice Kayek, в котором фоторепортеры запечатлели знаменитость на улице, то ее очередной модный образ оценили далеко не все, назвав по меньшей мере странным!

Селин Дион продолжает смелые эксперименты со стилем. На сей раз романтичная исполительница попала в объективы камер в совершенно не свойственном ей одеянии - невероятной длины коричневом пальто из кожи питона, черной рокерской футболке с изображением головы тигра и легинсах-ботфортах на шпильке - все от Balmain.

Завершили этот агрессивный образ черная кожаная кепка и крупные солнцезащитные очки. Как вам такой «рокерский прикид» Селин Дион?

















Aizvērt Рокерский стиль Селин Дион в Париже Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media







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Aizvērt Певица Селин Дион TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







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