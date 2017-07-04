Так коротко она еще не стриглась! Кейт Миддлтон вышла в свет с новой прической

3 июля 35-летняя герцогиня Кембриджская побывала на мероприятии, посвященном началу Уимблдонского турнира, где продемонстрировала новую прическу. Ярая поклонница тенниса Кейт, которую мы привыкли видеть с длинными волосами, решилась на кардинальные перемены.

Кейт Миддлтон не входит в число женщин, которым нравится экспериментировать с цветом и длиной волос.

Даже в юности она не решалась на какие-либо перемены и все эти годы оставалась верна своей фирменной укладе.

Судя по всему, Кейт не горела желанием выделяться, чтобы не испугать консервативных родственников Уильяма.

На днях же герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в честь начала теннисного турнира в Уимблдоне и продемонстрировала новую прическу.

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Теперь мама принца Джорджа и принцессы Шарлотты носит локоны чуть ниже плеч.

Для этого выхода в свет Кэтрин выбрала белое платье в крупный черный горох с квадратным вырезом от Dolce&Gabbana.

Свой образ она дополнила элегантными черными босоножками и белой сумкой.

Фото: Reuters/Scanpix

Фото: REUTERS/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

До недавнего времени волосы герцогини Кембриджской были длиннее. Смотрите фото в наших галереях!

























Aizvērt Кейт Миддлтон в красном костюме от Armani AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters ap ap













































Aizvērt Кейт Миддлтон в повседневной одежде AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix























































Aizvērt Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







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