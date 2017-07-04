Так коротко она еще не стриглась! Кейт Миддлтон вышла в свет с новой прической

3 июля 35-летняя герцогиня Кембриджская побывала на мероприятии, посвященном началу Уимблдонского турнира, где продемонстрировала новую прическу. Ярая поклонница тенниса Кейт, которую мы привыкли видеть с длинными волосами, решилась на кардинальные перемены.
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Кейт Миддлтон не входит в число женщин, которым нравится экспериментировать с цветом и длиной волос.
Даже в юности она не решалась на какие-либо перемены и все эти годы оставалась верна своей фирменной укладе.
Судя по всему, Кейт не горела желанием выделяться, чтобы не испугать консервативных родственников Уильяма.
На днях же герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в честь начала теннисного турнира в Уимблдоне и продемонстрировала новую прическу.
Теперь мама принца Джорджа и принцессы Шарлотты носит локоны чуть ниже плеч.
Для этого выхода в свет Кэтрин выбрала белое платье в крупный черный горох с квадратным вырезом от Dolce&Gabbana.
Свой образ она дополнила элегантными черными босоножками и белой сумкой.
Фото: Reuters/Scanpix
Фото: REUTERS/Scanpix
Фото: AP/Scanpix
До недавнего времени волосы герцогини Кембриджской были длиннее. Смотрите фото в наших галереях!Еще по этой теме