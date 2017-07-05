Париж в восторге! Белла Хадид показала грудь с королевским достоинством

 

Фото: EPA/Scanpix

 

Каждый выход 20-летней Беллы Хадид в свет или на подиум неизменно вызывает всеобщий восторг. Супермодель нового поколения просто сводит мир с ума своей откровенностью и сексуальностью. На минувшем показе Alexandre Vauthier в рамках Недели моды в Париже Белла продифилировала дважды, восхитив публику практически обнаженной грудью безупречной формы и при этом поистине королевским достоинством - статью и гордым взглядом без тени смущения...

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Открывала показ восхитительная Белла Хадид в черной прозрачной блузе (естественно, без бюстгальтера) с черным кожаным поясом и брюках-кюлотах.

Второй выход модели был более скромным, но при этом не менее «голым» — она прошлась по подиуму в платье с декольте до талии и высоким разрезом до бедра.

Стоит отметить, что сама Белла очень любит подобного рода наряды.

Фото: EPA/Scanpix

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Фото: EPA/Scanpix

Неделя моды в Париже: Alexandre Vauthier

Фото: Неделя моды в Париже: Alexandre Vauthier0

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