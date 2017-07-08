Стилист Жанна Дубска: Сегодня в моде яркие цвета и сексуальность

 

Фото: facebook.com/zannadubska1

Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска помогла своими модными советами не одной светской даме, в том числе и супруге экс-президента Латвии Лилите Затлере. Изданию Vakara ziņas Жанна рассказала, что в моде этим летом, которое, к сожалению, не слишком балует нас теплом.

В летнем гардеробе в этом году, как отметила стилист,

должна преобладать одежда энергетически мощных цветов - желтого, ярко-зеленого, насыщенного синего, розового и красного,

но особенно актуален этим летом все-таки желтый.

Еще одной из основных тенденций летней моды 2017 года Жанна Дубска называет смесь спортивности и сексуальности, а в качестве примера предлагает кокетливую юбку сочетать с удобной обувью на сплошной подошве, а брюки - с женственными классическими «лодочками».

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Яркие цвета, спортивный стиль и сексуальность - вот что правит этим летом!

А еще стилист дала дельный совет с учетом наших непредсказуемых погодных усовий -

она всегда использует многослойность, которая позволяет «переодеваться» по необходимости, чтобы не было ни холодно, ни жарко:

«Всякий раз, когда я выхожу из дома, я надеваю рубашку без рукавов и что-то теплое наверх...». Все остальное - босиком она или в ботинках, в юбке или брюках - не имеет особенного значения!

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