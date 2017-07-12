Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти в люди?

О моде и вкусах не спорят, но существуют определенные правила этикета, которые предполагают все-таки в театр надевать одни наряды, на рок-концерты - другие, да и в общественных местах держать себя в рамках приличия в плане одежды. Однако все это, похоже, не распространяется на звезду реалити-шоу Ким Кардашян.
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На днях папарацци удалось поймать звездную брюнетку с аппетитными формами, направляющуюся на ужин в один из нью-йоркских ресторанов.
Не изменяя себе,
для очередного выхода в свет Ким выбрала весьма сексуальный образ, который, в прнципе, сделала таковым всего лишь одна, но существенная деталь.
Достаточно скромные бархатные легинсы и удлиненный пиджак в мужском стиле знойная красотка, отказавшись от блузки,
«разбавила» миниатюрным прозрачным бюстгальтером Gucci, который с трудом удерживал и едва прикрывал ее пышную грудь.
А вы бы осмелились выйти в таком виде на люди?Еще по этой теме