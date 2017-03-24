Чья копия? 15-летняя россиянка стала открытием Недели моды в Париже

Недавно прошедшая в Париже Неделя высокой моды запомнится не только яркими коллекциями мировых дизайнеров, но и моделями-дебютантками, имеющими все шансы сделать головокружительную карьеру в fashion-индустрии. Одна из них — 15-летняя россиянка Милена Иоанна, о которой с восхищением пишут западные глянцевые издания.

Новые лица в модельном бизнесе появляются едва ли не каждый месяц, однако лишь немногие девушки проходят проверку временем и суровыми законами fashion-индустрии. Уверены, героиню этого материала ждет большое будущее.

Знакомьтесь, Милена Иоанна — российская манекенщица, ставшая открытием прошедшей Недели Haute Couture в Париже.

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Девушка, которая сотрудничает с двумя модельными агентствами — российским Avant Models и французским Viva Model Management, приняла участие в показах главных кутюрных брендов — Dior, Giambattista Valli и Valentino — и покорила присутствующих своим юношеским обаянием и естественной красотой.

О Милене написали сразу несколько известных журналов: так,

американский Vogue включил девушку в список дебютанток, с восхищением сравнив россиянку с Лили Коул и Джеммой Уорд.

Однако нам Иоанна больше напомнила Алесю Кафельникову. А что думаете вы?

Instagram:

I'm so happy that I was a part of this incredible show💫💫💫 Thank you @maisonvalentino @vivamodel @playground_in_barbes @avantmodelsagency 💛💛💛💛💛 A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jul 5, 2017 at 10:48am PDT

Instagram:

Feel like a princess in @giambattistavalliparis dress. Thank you @giambattistavalliparis @vivamodel @playground_in_barbes @avantmodelsagency 💖💖💖 A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jul 3, 2017 at 12:21pm PDT

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💖💖💖 A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jun 28, 2017 at 6:46am PDT

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Hey Mambo, Mambo Italiano... #DGLovesPalermo #dgfamily #dg A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jul 9, 2017 at 4:12am PDT

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A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jun 17, 2017 at 12:22am PDT

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Louis Vuitton exclusive💫💫💫I still can't believe it. Thank you @louisvuitton @nicolasghesquiere @avantmodelsagency💫💫💫 A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Mar 24, 2017 at 2:59pm PDT

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🐶❤️ A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jun 17, 2017 at 3:27pm PDT

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My first @dior couture show💫💫💫Thahk you @dior @emperor.lee @vivamodel @playground_in_barbes @avantmodelsagency💥❤️ A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jul 3, 2017 at 10:22am PDT

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A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Jul 8, 2017 at 12:44pm PDT

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By @igorpavlovv 💫💫💫 A post shared by Milena Ioanna (@milena_ioanna) on Mar 30, 2017 at 2:23pm PDT

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