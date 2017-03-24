Чья копия? 15-летняя россиянка стала открытием Недели моды в Париже

 

Фото: instagram.com/milena_ioanna

Недавно прошедшая в Париже Неделя высокой моды запомнится не только яркими коллекциями мировых дизайнеров, но и моделями-дебютантками, имеющими все шансы сделать головокружительную карьеру в fashion-индустрии. Одна из них — 15-летняя россиянка Милена Иоанна, о которой с восхищением пишут западные глянцевые издания.

Новые лица в модельном бизнесе появляются едва ли не каждый месяц, однако лишь немногие девушки проходят проверку временем и суровыми законами fashion-индустрии. Уверены, героиню этого материала ждет большое будущее.

Знакомьтесь, Милена Иоанна — российская манекенщица, ставшая открытием прошедшей Недели Haute Couture в Париже.

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Девушка, которая сотрудничает с двумя модельными агентствами — российским Avant Models и французским Viva Model Management, приняла участие в показах главных кутюрных брендов — Dior, Giambattista Valli и Valentino — и покорила присутствующих своим юношеским обаянием и естественной красотой.

О Милене написали сразу несколько известных журналов: так,

американский Vogue включил девушку в список дебютанток, с восхищением сравнив россиянку с Лили Коул и Джеммой Уорд.

Однако нам Иоанна больше напомнила Алесю Кафельникову. А что думаете вы?

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💖💖💖

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Hey Mambo, Mambo Italiano... #DGLovesPalermo #dgfamily #dg

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🐶❤️

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By @igorpavlovv 💫💫💫

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