Впечатляет! Сколько стоит модный образ Аллы Пугачевой в Юрмале

Как известно, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, уже второй год подряд проводит лето у нас в Юрмале, где не только наслаждается отдыхом в обществе своего супруга - шоумена Максима Галкина и их детей - Гарри и Лизы, но и демонстрирует невероятно постройневшую фигуру и новые стильные образы.

На днях Алла Борисовна побывала на выступлении всемирно известного пианиста Дениса Мацуева в концертном зале «Дзинтари» и произвела настоящий фурор своим легким молодежным имиджем.

Российские журналисты решили выяснить, в какую примерно сумму обошелся Примадонне этот стильный образ, для чего обратились к модному эксперту Владу Торхову, который, взглянув на фото, для начала сразу сделал вывод: Алла Пугачева кардинально сменила имидж.

И только колье на ней осталось прежним. Это украшение из 18-каратного белого золота за 10 тысяч долларов от Стивена Вебстера артистка уже надевала в Латвии прошлом году.

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- Правда, к новому наряду колье надо было выбирать подлиннее, а лучше вообще не надевать, - отметил эксперт. -

Слишком шикарное, выбивается из этого ансамбля. Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность.

Так что же надела Примадонна на концерт пианиста Дениса Мацуева? И сколько это может стоить?

Instagram:

ДА, УМЕЕТ ЛЁНЯ РАССМЕШИТЬ!)🤡 @yarmolnikcom @alla_orfey @igor_nikolaev_music #леонидярмольник #аллапугачева #игорьниколаев A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 2, 2017 at 1:06am PDT

Instagram:

Сегодня у нас с @alla_orfey культурная программа: Чайковский и Гершвин в исполнении уникального мощного @matsuevdenis 🎹👏🏻Мы в восторге! Браво, Денис! A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 1, 2017 at 4:52pm PDT

Вот мнение Влада Торхова:

- Удлиненный жакет (или плащ-пиджак) с металлизированными лацканами от личного стилиста звезды Алишера - очень похож на Brunello Cucinelli. Примерная стоимость такого жакета 2000-3000 долларов.

Бейсболка (подобная мужская кашемировая кепка Loro Pianа в московских бутиках стоит около 500 долларов), сумка через плечо (обычная, видимо, купленная на юрмальском рынке или в местном магазине), палантин Burberry (примерная стоимость - около 600 долларов).

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Больше похоже, что Алла Борисовна собиралась посетить скачки, а не светское мероприятие.

Чтобы подчеркнуть стройные ноги, знаменитость надела зауженные джинсы-дудочки, а дополнила образ трендовыми тонкими браслетами-цепочками на запястьях

из белого золота с бриллиантами (в Москве они стоят около 2000 долларов).

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам "Комсомольской правды"



















































































































































































































































































































































Aizvērt Звезды на концерте Дениса Мацуева в "Дзинтари" Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Звездное семейство в Рижском зоопарке:

Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошёл по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами #дети #зоопарк #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #алла A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 10, 2017 at 8:43am PDT

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