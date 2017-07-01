Впечатляет! Сколько стоит модный образ Аллы Пугачевой в Юрмале

Как известно, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, уже второй год подряд проводит лето у нас в Юрмале, где не только наслаждается отдыхом в обществе своего супруга - шоумена Максима Галкина и их детей - Гарри и Лизы, но и демонстрирует невероятно постройневшую фигуру и новые стильные образы.
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На днях Алла Борисовна побывала на выступлении всемирно известного пианиста Дениса Мацуева в концертном зале «Дзинтари» и произвела настоящий фурор своим легким молодежным имиджем.
Российские журналисты решили выяснить, в какую примерно сумму обошелся Примадонне этот стильный образ, для чего обратились к модному эксперту Владу Торхову, который, взглянув на фото, для начала сразу сделал вывод: Алла Пугачева кардинально сменила имидж.
И только колье на ней осталось прежним. Это украшение из 18-каратного белого золота за 10 тысяч долларов от Стивена Вебстера артистка уже надевала в Латвии прошлом году.
- Правда, к новому наряду колье надо было выбирать подлиннее, а лучше вообще не надевать, - отметил эксперт. -
Слишком шикарное, выбивается из этого ансамбля. Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность.
Так что же надела Примадонна на концерт пианиста Дениса Мацуева? И сколько это может стоить?
Instagram:
Instagram:
Вот мнение Влада Торхова:
- Удлиненный жакет (или плащ-пиджак) с металлизированными лацканами от личного стилиста звезды Алишера - очень похож на Brunello Cucinelli. Примерная стоимость такого жакета 2000-3000 долларов.
Бейсболка (подобная мужская кашемировая кепка Loro Pianа в московских бутиках стоит около 500 долларов), сумка через плечо (обычная, видимо, купленная на юрмальском рынке или в местном магазине), палантин Burberry (примерная стоимость - около 600 долларов).
Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото
Больше похоже, что Алла Борисовна собиралась посетить скачки, а не светское мероприятие.
Чтобы подчеркнуть стройные ноги, знаменитость надела зауженные джинсы-дудочки, а дополнила образ трендовыми тонкими браслетами-цепочками на запястьях
из белого золота с бриллиантами (в Москве они стоят около 2000 долларов).
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам "Комсомольской правды"
Звездное семейство в Рижском зоопарке:
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