Фестивальная мода: стиль кантри

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В Бауске прошел ежегодный фестиваль кантри, который собрал множество поклонников этого музыкального направления. Свою любовь к кантри-стилю посетители мероприятия выразили в том числе и соответствующими ему нарядами. Смотрите фото в нашей галерее!

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