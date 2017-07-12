Фестивальная мода: стиль кантри

В Бауске прошел ежегодный фестиваль кантри, который собрал множество поклонников этого музыкального направления. Свою любовь к кантри-стилю посетители мероприятия выразили в том числе и соответствующими ему нарядами. Смотрите фото в нашей галерее!
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