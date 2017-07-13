Человек-карнавал Андрей Бертенев привез в Ригу котов, медведей и просто праздник

Андрей Бертенев
 

Андрей Бертенев. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Вчера вечером в Риге в в концепт-магазине BOLD состялось открытие выставки всемирно известного российского художника, скульптора, экспериментатора и создателя провокационных интерактивных инсталляций и перформансов Андрея Бартенева. Кому-то он кажется чудаковатым и непонятным, но талантом этого человека уже давно восхищается весь мир. И при этом он не то что «не звездит» - нет, Бертенев просто творит, находя вдохновение буквально во всем, что рядом, радуется жизни и заряжает позитивом всех вокруг!

«Послание для тех, у кого устала душа - в Риге вы обретете покой, а душа исцелится», - говорит Андрей Бартенев, чьи произведения побывали в Берлине, Венеции, Нью-Йорке, Лондоне и других крупнейших городах мира, а уже с 13 июля в рамках специальной выставки будут представлены в Риге, в концепт-магазине BOLD на ул. Базницас, 18A.

Впервые фарфоровые произведения художника, созданные в мастерской «Дымов керамика», будут представлены в Европе, но приобрести их можно будет только здесь, на выставке в Риге.

Любой предмет, созданный в этой мастерской, является уникальным дизайнерским изделием, кроме того, все они производятся тиражом не более 20 экземпляров.

Реклама

По словам самого Бертенева, когда он приступил к созданию керамики, изначально в его воображении «нарисовались» дождевые черви - московская погода навеяла. Но сколько можно их рисовать? И тут вдруг всплыли кошки. Сначала маленькие, а потом все больше и больше.

Когда же Андрей пошел прогуляться по Старой Риге и увидел на башенке одного из домов нашего знаменитого кота с поднятым хвостом, то понял: это был творческий посыл из Риги Бертеневу!

Фото: пресс-фото

«Выставку дополнят костюмы с перформансов Бартенева, которые побывали на Берлинском кинофестивале, на Венецианской биеннале искусства, в музеях современного искусства Нью-Йорка и Лондона. После выставки в Риге они отправятся на самый известный в мире фестиваль перформансов Burning Man в США», - рассказал cовладелец дизайнерского концепт-магазина BOLD Бруно Бирманис.

Именно в Латвии, в Юрмале, в 1992 году началась яркая карьера ныне всемирно известного художника Андрея Бартенева. Начало ей положил перформанс «Ботанический балет»,

который отражал воспоминания художника о детстве в родном городе - заснеженном Норильске на севере России. На выставке в Риге также частично будут представлены произведения Бартенева, навеянные воспоминаниями о детстве.

Фото: Пресс-фото

Бартенева можно считать мультихудожником, потому что его произведения многоплановы и многослойны - это и перформансы, и инсталляции, и скульптуры, а также театральное и видеоискусство, при этом каждое наполнено игривостью и яркими красками.

Главными героями экспозиции являются медведи и корякские чайки, которые на родине художника считаются вестниками весны, а также кошки, которых, по наблюдениям Бартенева, очень любят в Риге.

Особая серия посуды названа художником «Где мышь?» и заставляет даже взрослых увлеченно искать спрятанного в произведении искусства грызуна.

С медведями у художника связаны особые воспоминания. Любовь к ним зародилась еще в раннем детстве, когда однажды во время экскурсии в расположенный в тундре небольшой зоопарк Андрей впервые в жизни увидел полярного мишку. Впечатления были настолько яркими, что белый медведь стал его любимым животным, а также неизменным спутником на всех выставках. В исполнении Бартенева полярные медведи обладают идеальными пропорциями, украшены различными узорами и мгновенно завоевывают безраздельные симпатии зрителей.

Три из представленных на выставке медведей прибыли в Ригу из Санкт-Петербурга, где были специально сделаны для церемонии награждения премией в области современного искусства имени Сергея Курехина.

Художнику было поручено сделать призы как обладателю гран-при премии за выставку «Скажи: я тебя люблю» в Московском музее современного искусства в 2015 году, которую всего за один месяц посетили 37 тысяч человек. Одного из этих медведей уже облюбовала Лайма Вайкуле, и после выставки украшенный северными орнаментами мишка окажется в собственности певицы.

Художник очень любит Юрмалу с ее прекрасным сочетанием запахов моря, водорослей, сосновой смолы и шума ветра, потому что все это, по мнению Бартенева, способствует творчеству. Познакомиться с Ригой ему в большей мере довелось в ходе организации выставки.

Фото: Пресс-фото

«Сочетания, как расположены в городской среде цветы, как сохраняются здания, как они друг друга поддерживают, как они уважительно относятся друг к другу, мгновенно привлекают внимание. Как человека пытливого и любящего историю и культуру меня успокаивает такое отношение к своему историческому наследию, к своему архитектурному великолепию. Я вижу смысл и результат процесса, когда бережется культура. Мой интеллект сразу же входит в фазу баланса, и я думаю - все хорошо. Значит, есть надежда и есть смысл, для чего мне творить», - говорит Бартенев.

По словам художника, городов с таким спокойным ритмом и легкостью жизни не так много. Например,

метрополии Москва и Санкт-Петербург, несмотря на свое богатство, утратили скромность и вынуждают людей только зарабатывать деньги, а Рига исцеляет своим сохраненным культурным климатом.

Осознавая значение продуманного дизайна, а также ни с чем не сравнимой ценности, которую он придает предметам, одним из спонсоров выставки стал автомобильный бренд BMW. «Бренд BMW всегда высоко ценил современное искусство, поэтому был разработан специальный проект по созданию в сотрудничестве с лучшими художниками мира специальной международной художественной экспозиции автомобилей BMW. Для нас большая честь поддержать также выставку в Риге неповторимого Андрея Бартенева, потому что она воспитывает, обогащает и приносит удовольствие иного, доселе невидного уровня», - говорит директор группы BMW компании «Inchcape Motors Latvia» Ивар Норвелис.

Праздничное открытие выставки Андрея Бертенева в Риге

Фото: Праздничное открытие выставки Андрея Бертенева в Риге0

По словам Бирманиса, у латвийских художников не так много возможностей получить поддержку, поэтому это один из проектов, как познакомить публику с современным искусством, к тому же с участием столь выдающегося художника.

Бартенев считает, что каждый человек должен ответственно относиться к своему таланту. Ключ к успеху - это не только совершенствование таланта и тяжелая работа.

«У таланта нет границ - это прозрачная, невидимая субстанция, которая способна проникнуть в любого и ароматизировать все и всех. Всплеск таланта могут пробудить самые обыденные вещи,

и сразу же мысли текут по-другому, меняется восприятие мира. На самом деле талант - это бесконечный диалог с небом, который начинается уже с рождения, нужно лишь научиться слышать», - говорит художник.

На вопрос о наиболее важных, по его мнению, достижениях в жизни, Бартенев отвечает, что самое сложное для художника, который использует развлекательный метод, уничтожая таким образом свою личную жизнь, чувствовать удовольствие от жизни. «Я счастлив, что после того, сколько видел и сколько испытал, чувствую энтузиазм, любовь к жизни и восхищение от того, что происходит. За это я могу благодарить талантливого английского художника Эндрю Логана, который научил меня любопытству к жизни», - говорит Бартенев.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR

reklama.vesti.lv

На Вантовом мосту отважная девушка остановила самоубийцу Новости

На Вантовом мосту отважная девушка остановила самоубийцу

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке Showbiz

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

Названы интернет-компании с наихудшей защитой пользователей Hi-Tech

Названы интернет-компании с наихудшей защитой пользователей

Полиция: У Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес Новости

Полиция: У Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес

Электроседан Air разогнался почти до 380 км/ч Hi-Tech

Электроседан Air разогнался почти до 380 км/ч

Индустрия моды

Красота

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 