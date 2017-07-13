Человек-карнавал Андрей Бертенев привез в Ригу котов, медведей и просто праздник

Вчера вечером в Риге в в концепт-магазине BOLD состялось открытие выставки всемирно известного российского художника, скульптора, экспериментатора и создателя провокационных интерактивных инсталляций и перформансов Андрея Бартенева. Кому-то он кажется чудаковатым и непонятным, но талантом этого человека уже давно восхищается весь мир. И при этом он не то что «не звездит» - нет, Бертенев просто творит, находя вдохновение буквально во всем, что рядом, радуется жизни и заряжает позитивом всех вокруг!

«Послание для тех, у кого устала душа - в Риге вы обретете покой, а душа исцелится», - говорит Андрей Бартенев, чьи произведения побывали в Берлине, Венеции, Нью-Йорке, Лондоне и других крупнейших городах мира, а уже с 13 июля в рамках специальной выставки будут представлены в Риге, в концепт-магазине BOLD на ул. Базницас, 18A.

Впервые фарфоровые произведения художника, созданные в мастерской «Дымов керамика», будут представлены в Европе, но приобрести их можно будет только здесь, на выставке в Риге.

Любой предмет, созданный в этой мастерской, является уникальным дизайнерским изделием, кроме того, все они производятся тиражом не более 20 экземпляров.

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По словам самого Бертенева, когда он приступил к созданию керамики, изначально в его воображении «нарисовались» дождевые черви - московская погода навеяла. Но сколько можно их рисовать? И тут вдруг всплыли кошки. Сначала маленькие, а потом все больше и больше.

Когда же Андрей пошел прогуляться по Старой Риге и увидел на башенке одного из домов нашего знаменитого кота с поднятым хвостом, то понял: это был творческий посыл из Риги Бертеневу!

Фото: пресс-фото

«Выставку дополнят костюмы с перформансов Бартенева, которые побывали на Берлинском кинофестивале, на Венецианской биеннале искусства, в музеях современного искусства Нью-Йорка и Лондона. После выставки в Риге они отправятся на самый известный в мире фестиваль перформансов Burning Man в США», - рассказал cовладелец дизайнерского концепт-магазина BOLD Бруно Бирманис.

Именно в Латвии, в Юрмале, в 1992 году началась яркая карьера ныне всемирно известного художника Андрея Бартенева. Начало ей положил перформанс «Ботанический балет»,

который отражал воспоминания художника о детстве в родном городе - заснеженном Норильске на севере России. На выставке в Риге также частично будут представлены произведения Бартенева, навеянные воспоминаниями о детстве.

Фото: Пресс-фото

Бартенева можно считать мультихудожником, потому что его произведения многоплановы и многослойны - это и перформансы, и инсталляции, и скульптуры, а также театральное и видеоискусство, при этом каждое наполнено игривостью и яркими красками.

Главными героями экспозиции являются медведи и корякские чайки, которые на родине художника считаются вестниками весны, а также кошки, которых, по наблюдениям Бартенева, очень любят в Риге.

Особая серия посуды названа художником «Где мышь?» и заставляет даже взрослых увлеченно искать спрятанного в произведении искусства грызуна.

С медведями у художника связаны особые воспоминания. Любовь к ним зародилась еще в раннем детстве, когда однажды во время экскурсии в расположенный в тундре небольшой зоопарк Андрей впервые в жизни увидел полярного мишку. Впечатления были настолько яркими, что белый медведь стал его любимым животным, а также неизменным спутником на всех выставках. В исполнении Бартенева полярные медведи обладают идеальными пропорциями, украшены различными узорами и мгновенно завоевывают безраздельные симпатии зрителей.

Три из представленных на выставке медведей прибыли в Ригу из Санкт-Петербурга, где были специально сделаны для церемонии награждения премией в области современного искусства имени Сергея Курехина.

Художнику было поручено сделать призы как обладателю гран-при премии за выставку «Скажи: я тебя люблю» в Московском музее современного искусства в 2015 году, которую всего за один месяц посетили 37 тысяч человек. Одного из этих медведей уже облюбовала Лайма Вайкуле, и после выставки украшенный северными орнаментами мишка окажется в собственности певицы.

Художник очень любит Юрмалу с ее прекрасным сочетанием запахов моря, водорослей, сосновой смолы и шума ветра, потому что все это, по мнению Бартенева, способствует творчеству. Познакомиться с Ригой ему в большей мере довелось в ходе организации выставки.

Фото: Пресс-фото

«Сочетания, как расположены в городской среде цветы, как сохраняются здания, как они друг друга поддерживают, как они уважительно относятся друг к другу, мгновенно привлекают внимание. Как человека пытливого и любящего историю и культуру меня успокаивает такое отношение к своему историческому наследию, к своему архитектурному великолепию. Я вижу смысл и результат процесса, когда бережется культура. Мой интеллект сразу же входит в фазу баланса, и я думаю - все хорошо. Значит, есть надежда и есть смысл, для чего мне творить», - говорит Бартенев.

По словам художника, городов с таким спокойным ритмом и легкостью жизни не так много. Например,

метрополии Москва и Санкт-Петербург, несмотря на свое богатство, утратили скромность и вынуждают людей только зарабатывать деньги, а Рига исцеляет своим сохраненным культурным климатом.

Осознавая значение продуманного дизайна, а также ни с чем не сравнимой ценности, которую он придает предметам, одним из спонсоров выставки стал автомобильный бренд BMW. «Бренд BMW всегда высоко ценил современное искусство, поэтому был разработан специальный проект по созданию в сотрудничестве с лучшими художниками мира специальной международной художественной экспозиции автомобилей BMW. Для нас большая честь поддержать также выставку в Риге неповторимого Андрея Бартенева, потому что она воспитывает, обогащает и приносит удовольствие иного, доселе невидного уровня», - говорит директор группы BMW компании «Inchcape Motors Latvia» Ивар Норвелис.



































































































Aizvērt Праздничное открытие выставки Андрея Бертенева в Риге Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







По словам Бирманиса, у латвийских художников не так много возможностей получить поддержку, поэтому это один из проектов, как познакомить публику с современным искусством, к тому же с участием столь выдающегося художника.

Бартенев считает, что каждый человек должен ответственно относиться к своему таланту. Ключ к успеху - это не только совершенствование таланта и тяжелая работа.

«У таланта нет границ - это прозрачная, невидимая субстанция, которая способна проникнуть в любого и ароматизировать все и всех. Всплеск таланта могут пробудить самые обыденные вещи,

и сразу же мысли текут по-другому, меняется восприятие мира. На самом деле талант - это бесконечный диалог с небом, который начинается уже с рождения, нужно лишь научиться слышать», - говорит художник.

На вопрос о наиболее важных, по его мнению, достижениях в жизни, Бартенев отвечает, что самое сложное для художника, который использует развлекательный метод, уничтожая таким образом свою личную жизнь, чувствовать удовольствие от жизни. «Я счастлив, что после того, сколько видел и сколько испытал, чувствую энтузиазм, любовь к жизни и восхищение от того, что происходит. За это я могу благодарить талантливого английского художника Эндрю Логана, который научил меня любопытству к жизни», - говорит Бартенев.