Фестиваль Positivus 2017: нескучный стиль гостей первого дня

Фото: Мартиньш Отто, Янис Шкапарс/TVNET

Как известно, вчера на Салацгриве стартовал 11-й музыкальный фестиваль Positivus, который продлится три дня - до 16 июля. Это яркое событие в жизни Латвии, которого публика каждый раз ждет с нетерпением, чтобы не только насладиться музыкой, но и просто отдухнуть и от души повеселиться в незабываемой атмосфере всеобщего праздника. Оцените стиль гостей первого дня фестиваля Positivus 2017. Стильно или безвкусно? И того, и другого хватает, но главное - не скучно!