Полезные секретики: 4 бьюти-лайфхака, которые могут вам пригодиться

Интернет все-таки не только зло, но частенько и хорошее подспорье в жизни. Если подходить к социальным сетям разумно и без фанатизма, то очень даже много всего интересного и полезного можно там найти. И спасибо людям, которые, наткнувшись на что-то действительно заслуживающее внимания, спешат поделиться своей находкой с другими. Вот одно из таких видео. Смотрите, а вдруг что пригодится из этих бьюти-лайфхаков? Нам, к примеру, локоны понравились...
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