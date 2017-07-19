Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Парикмахер из бразильского города Сеиландия вместо профессиональных инструментов использует в своей работе... топор и молоток. Видеозапись, на которой запечатлен весьма не стандартный процесс стрижки клиента, опубликовало на своей странице в Twitter издание Daily Mail.

Имя парикмахера-новатора не сообщается, но ролик с его участием, появившийся в Сети поздно вечером 18 июля, набрал почти 250 лайков и более 300 ретвитов. Посмотрите и вы!

Из Twitter:

Реклама
Еще по этой теме
Пикантная парикмахерская для мужчин: от клиентов нет отбоя

Пикантная парикмахерская для мужчин: от клиентов нет отбоя

Двухмесячная кроха стала Интернет-сенсацией: вот это прическа!

Двухмесячная кроха стала Интернет-сенсацией: вот это прическа!

Отец-одиночка делает невероятные прически своей 6-летней дочери

Отец-одиночка делает невероятные прически своей 6-летней дочери


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале Showbiz

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова Showbiz

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова

Из-за халатности врача в больнице умер парень; виновник лжет Новости

Из-за халатности врача в больнице умер парень; виновник лжет

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии Hi-Tech

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии

СМИ: 55-летний экс-министр Аудерс покончил с собой Новости

СМИ: 55-летний экс-министр Аудерс покончил с собой

В мире

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 