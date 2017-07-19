Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором

Парикмахер из бразильского города Сеиландия вместо профессиональных инструментов использует в своей работе... топор и молоток. Видеозапись, на которой запечатлен весьма не стандартный процесс стрижки клиента, опубликовало на своей странице в Twitter издание Daily Mail.

Имя парикмахера-новатора не сообщается, но ролик с его участием, появившийся в Сети поздно вечером 18 июля, набрал почти 250 лайков и более 300 ретвитов. Посмотрите и вы!

Из Twitter:

This barber uses an AXE for his clients’ haircuts! https://t.co/bJQ0sSR45p pic.twitter.com/jyajxbzf3n— Daily Mail Online (@MailOnline) 18 июля 2017 г.

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