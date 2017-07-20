Премьера лекции Александра Васильева «Тайны модных домов» в Юрмале

 

Фото: Пресс-фото

28 июля в 19.00 в Baltic Beach Hotel (ул. Юрас, 23/25, Юрмала) состоится премьера лекции историка моды Александра Васильева «Тайны модных домов», созданной Маэстро специально по просьбе журнала «Лилит».

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Неподражаемый историк моды Александр Васильев опять приедет в Юрмалу, чтобы просветить и развлечь своими рассказами модниц.

Мы услышим истории Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ива Сен Лорана и многих других. Узнаем, как великие кутюрье творили моду и что в ней творится сейчас.

И, как всегда, эта встреча не ограничится классическим лекционным форматом: слушателей ожидает увлекательный моноспектакль и мастер-класс Александра Васильева.

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Александр Васильев - историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный актер, сценограф, автор более 30 книг, лектор, ведущий одной из самых высокорейтинговых ТВ-передач «Модный приговор».

Александр Васильев награжден медалью С. П. Дягилева за популяризацию русского искусства, медалью В. Нижинского, орденом «Меценат», Золотой медалью Академии художеств России.

Был представлен в номинации «Легенда моды» на World Fashion Awards в 2010 году. В 2011 году Васильеву была присуждена премия «Народное признание». В 2011 году Маэстро стал почетным членом Российской академии художеств.

Билеты - на bilesuserviss.lv и на reception отеля Baltic Beach Hotel.

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Фото: Пресс-фото

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