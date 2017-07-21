Мода фестиваля Лаймы Вайкуле: смелые декольте, блестки, бренды и просто цирк!

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

С 20 по 23 июля в юрмальском концертном зале «Дзинтари» проходит третий Международный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», где собираются популярные артисты и, конечно, многочисленные почитатели их таланта, среди которых известные в Латвии персоны, а также именитые зарубежные гости. Смотрите, в каких нарядах пришли зрители на концерт первого фестивального дня. А посмотреть есть на что!

Стоит признать, что многие дамы были одеты очень элегантно, да и кавалеры под стать им в большинстве своем сумели соблюсти модный этикет летнего концерта на открытом воздухе.

Однако были и исключения - весьма яркие и неоднозначные. Но, как говорится, о вкусах не спорят, а потому не осуждайте,

а лучше - улыбнитесь и просто посмотрите фото в нашей обширной галерее.

Итак, стиль гостей первого дня фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале:

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Мода фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале: день первый

Фото: Мода фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале: день первый0

Гости открытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Гости открытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

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