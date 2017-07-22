Звезда тенниса Остапенко очаровала элегантностью в Юрмале

Елена Остапенко
 

Елена Остапенко. Фото: EPA/Scanpix

Гордость Латвии, молодая талантливая теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции этого года Елена Остапенко была замечена на концерте фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, который она посетила в месте со своей мамой и тренером Еленой Яковлевой.

С тех пор как Остапенко взлетела на спортивный Олимп,

за ее жизнью пристально следит весь мир и, конечно, фоторепортеры не упускают возможности запечатлеть теннисистку вне корта.

В черном платье без рукавов Елена выглядела скромно и элегантно, как подобает юной леди. В кадр со спортсменкой попала известная латвийская предпренимательница Бенита Садауска, а мама теннисистки запечатлена на другом фото.

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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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