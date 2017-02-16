«Русская Кардашян» сразила секси-платьем с эффектом «второй кожи»

Откровенные платья 22-летняя Анастасия Квитко любит почти так же сильно, как и волнующие воображение купальники. Последняя fashion-находка звезды Instagram — облегающий наряд, повторяющий изгибы тела и практически полностью сливающийся по цвету с кожей.

С любимыми миниатюрными бикини и слитными купальниками с вырезами Анастасия Квитко расстается исключительно ради того, чтобы примерить не менее сексуальные платья.

На одной из последних фотографий, опубликованных в ее Instagram, Квитко позирует в модном наряде-«невидимке» с эффектом «второй кожи».

Светло-розовое платье подчеркнуло каждый изгиб фигуры модели, а модный оттенок — ее загар. Завершили образ кожаная сумка в тон и нюдовые остроносые лодочки.

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К слову,

новый образ Квитко понравился фолловерам ее блога не меньше, чем ее пляжные образы. За несколько часов пост собрал более 80 тысяч лайков,

а в комментариях к нему Интернет-пользователи заметили, что в этом «голом» платье Анастасия выглядит очень сексуально.

Instagram:

A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Jul 22, 2017 at 7:56pm PDT

В гардеробе Квитко есть несколько подобных нарядов. Чаще всего модель отдает предпочтение облегающим платьям светло-бежевых и нежно-розовых оттенков.

«Голые» наряды Квитко предпочитает носить без белья. Другие модные фавориты Анастасии — платья с откровенными разрезами и декольте.

Instagram:

i love my look by #HoneyBum @honeybum , Your 20% Off Discount Code: ANA20 ❤️ A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Jul 21, 2017 at 2:44pm PDT

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Dress @nakedwardrobe 💕 A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Jun 16, 2017 at 7:29pm PDT

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A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Jun 3, 2017 at 6:07pm PDT

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A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Apr 24, 2017 at 11:09am PDT

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A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Apr 2, 2017 at 6:40pm PDT

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A post shared by Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) on Feb 15, 2017 at 8:45pm PST

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