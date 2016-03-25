Никогда не догадаетесь, сколько лет этому красавцу с совершенным телом

Фотограф и манекенщик из Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) может похвастаться не только практически совершенным телом и очень приятной внешностью. Когда вы узнаете его настоящий возраст, то очень сильно удивитесь.
- 61-летняя модель открыла пикантный секрет своей молодости и красоты 15 декабря 2016 г.
- Фантастика! Ни за что не догадаетесь, сколько лет этой красавице 28 июня 2016 г.
- Вечная молодость разрушила 47-летней женщине жизнь 29 июля 2013 г.
- «Леди Вечная молодость»: в 44 года ей удается выглядеть на 20! 9 февраля 2013 г.
В мире найдется много людей, которые готовы продать душу за вечную молодость. Впрочем, на связь с ними никто не выходит, поэтому данный контракт заключить не удается. Ну а вот уроженец Сингапура Чуандо Тан, судя по всему, сумел воплотить эту мечту.
Не так давно он отметил свой 50-й день рождения, то есть разменял шестой десяток. Но можно ли предположить, глядя на его снимки, что это молодому человеку больше 25 лет?
Сегодня он один из самых популярных персонажей в социальных сетях, где регулярно публикует новые фотографии, на которых демонстрирует свое презрительное отношение к законам старения. Кроме того, Чуандо постоянно хвастается и теми успехами, которых он достигает в результате регулярных занятий в спортзале. Некоторые пользователи уже называют его современным Дорианом Греем.
Instagram:
Instagram:
Каков же секрет вечной молодости Чуандо? Он утверждает, что
постоянно занимается спортом, не принимает ванну поздно ночью или рано поутру, а также обожает острую курицу по-хайнаньски
- весьма популярное блюдо китайской кухни. Хотя все перечисленные выше факторы, возможно, и имеют значение, определяющим все-таки является безупречная генетика, которой обладает этот мужчина.
Instagram:
Instagram:
Об этом можно судить не только по фигуре и лицу без морщин, но и по густым потрясающим голосом. Почти 80% мужчин к моменту достижения 50 лет уже сталкиваются с мужским очаговым облысением, но у Чуандо с этим нет ни малейших проблем.
Именно это позволяет ему носить молодежную одежду и не комплексовать по поводу своих лет. Некоторое время назад Чуандо принял участие в рекламе китайского новостного веб-сайта Yidian Zixun,
он также развивает свой собственный фотографический бизнес, являясь личным фотографом некоторых азиатских знаменитостей.
А еще в 2008 году Чуандо снимал Джанет Джексон для обложки ее альбома Discipline.
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Еще по этой теме