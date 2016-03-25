Никогда не догадаетесь, сколько лет этому красавцу с совершенным телом

Фотограф и манекенщик из Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) может похвастаться не только практически совершенным телом и очень приятной внешностью. Когда вы узнаете его настоящий возраст, то очень сильно удивитесь.

В мире найдется много людей, которые готовы продать душу за вечную молодость. Впрочем, на связь с ними никто не выходит, поэтому данный контракт заключить не удается. Ну а вот уроженец Сингапура Чуандо Тан, судя по всему, сумел воплотить эту мечту.

Не так давно он отметил свой 50-й день рождения, то есть разменял шестой десяток. Но можно ли предположить, глядя на его снимки, что это молодому человеку больше 25 лет?

Сегодня он один из самых популярных персонажей в социальных сетях, где регулярно публикует новые фотографии, на которых демонстрирует свое презрительное отношение к законам старения. Кроме того, Чуандо постоянно хвастается и теми успехами, которых он достигает в результате регулярных занятий в спортзале. Некоторые пользователи уже называют его современным Дорианом Греем.

Реклама

Instagram:

Everything you want is on the other side of FEAR. Have a blessed Good Friday ❤️ - 25th Mar 16 A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Mar 24, 2016 at 7:14pm PDT

Instagram:

#twilight #timetogetready 😈👻 A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jun 16, 2017 at 6:42am PDT

Каков же секрет вечной молодости Чуандо? Он утверждает, что

постоянно занимается спортом, не принимает ванну поздно ночью или рано поутру, а также обожает острую курицу по-хайнаньски

- весьма популярное блюдо китайской кухни. Хотя все перечисленные выше факторы, возможно, и имеют значение, определяющим все-таки является безупречная генетика, которой обладает этот мужчина.

Instagram:

"When you choose to see the good in others, you end up finding the good in yourself" ✌️😜 #happyhumpday - 7TH JUN 21:22 A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jun 7, 2017 at 6:22am PDT

Instagram:

Об этом можно судить не только по фигуре и лицу без морщин, но и по густым потрясающим голосом. Почти 80% мужчин к моменту достижения 50 лет уже сталкиваются с мужским очаговым облысением, но у Чуандо с этим нет ни малейших проблем.

Именно это позволяет ему носить молодежную одежду и не комплексовать по поводу своих лет. Некоторое время назад Чуандо принял участие в рекламе китайского новостного веб-сайта Yidian Zixun,

он также развивает свой собственный фотографический бизнес, являясь личным фотографом некоторых азиатских знаменитостей.

А еще в 2008 году Чуандо снимал Джанет Джексон для обложки ее альбома Discipline.

Instagram:

#Newyear #resolution "I'll be back!" 😂💪 A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jan 9, 2017 at 5:48am PST

Instagram:

"Don't Give Up Just Because Things Are Hard" #justdoit 😝 #GoodMorning 👍☀️ A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Aug 11, 2016 at 5:28am PDT

Instagram:

Morning cardio ☑️😂 A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jun 23, 2016 at 7:06pm PDT

Instagram:

Еще по этой теме