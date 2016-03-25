Никогда не догадаетесь, сколько лет этому красавцу с совершенным телом

 

Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Фотограф и манекенщик из Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) может похвастаться не только практически совершенным телом и очень приятной внешностью. Когда вы узнаете его настоящий возраст, то очень сильно удивитесь.

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В мире найдется много людей, которые готовы продать душу за вечную молодость. Впрочем, на связь с ними никто не выходит, поэтому данный контракт заключить не удается. Ну а вот уроженец Сингапура Чуандо Тан, судя по всему, сумел воплотить эту мечту.

Не так давно он отметил свой 50-й день рождения, то есть разменял шестой десяток. Но можно ли предположить, глядя на его снимки, что это молодому человеку больше 25 лет?

Сегодня он один из самых популярных персонажей в социальных сетях, где регулярно публикует новые фотографии, на которых демонстрирует свое презрительное отношение к законам старения. Кроме того, Чуандо постоянно хвастается и теми успехами, которых он достигает в результате регулярных занятий в спортзале. Некоторые пользователи уже называют его современным Дорианом Греем.

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Everything you want is on the other side of FEAR. Have a blessed Good Friday ❤️ - 25th Mar 16

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#twilight #timetogetready 😈👻

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Каков же секрет вечной молодости Чуандо? Он утверждает, что

постоянно занимается спортом, не принимает ванну поздно ночью или рано поутру, а также обожает острую курицу по-хайнаньски

- весьма популярное блюдо китайской кухни. Хотя все перечисленные выше факторы, возможно, и имеют значение, определяющим все-таки является безупречная генетика, которой обладает этот мужчина.

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Об этом можно судить не только по фигуре и лицу без морщин, но и по густым потрясающим голосом. Почти 80% мужчин к моменту достижения 50 лет уже сталкиваются с мужским очаговым облысением, но у Чуандо с этим нет ни малейших проблем.

Именно это позволяет ему носить молодежную одежду и не комплексовать по поводу своих лет. Некоторое время назад Чуандо принял участие в рекламе китайского новостного веб-сайта Yidian Zixun,

он также развивает свой собственный фотографический бизнес, являясь личным фотографом некоторых азиатских знаменитостей.

А еще в 2008 году Чуандо снимал Джанет Джексон для обложки ее альбома Discipline.

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#Newyear #resolution "I'll be back!" 😂💪

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"Don't Give Up Just Because Things Are Hard" #justdoit 😝 #GoodMorning 👍☀️

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Morning cardio ☑️😂

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