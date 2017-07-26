Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали на видео глупых клиенток

Воронежские мастера ногтевого сервиса студии AMUR начали записывать видеоролики, где высмеивают самые странные вопросы и высказывания своих клиенток. Девушки просят сделать им «шри лак» или нарастить ногти «на чипсы».

Эти ролики набирают популярность в Сети, Интернет-пользователи восхищаются креативностью авторов видео.

«Всегда жду с нетерпением ваши видео! Девчата, вы такие шедевры! Просто снимаю шляпу перед вашими талантами! Браво!

И приветики из Лондона!» - пишет tatushka197.

«Каждый раз, угорая над вашими видео, жалею, что живу не в Воронеже... Хочу к вам на маникюр! Молодцы, девочки! Просто талантище!» - восхищается oxigen1985.

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«Я ваша поклонница, вот классные видео снимаете, так настроение поднимают, спасибо», - обращается к авторам видео serenkaia.

Видео:

Спасибо клиентам! Вы делаете наши будни весёлыми 👍🏼😂😂😂 🔻 Больше наших видео тут 👉🏼 #amur_nails_video A post shared by г.Воронеж (@amur_nails) on Jul 26, 2017 at 12:09pm PDT

Видео:

По многочисленным просьбам 🤗 часть 2🙌 Спасибо за Ваши комменты, они вдохновляют 😂😂😂👍🏼 🔻 Больше наших видео тут 👉🏼 #amur_nails_video A post shared by г.Воронеж (@amur_nails) on Jul 27, 2017 at 12:08pm PDT

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