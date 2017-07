Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали на видео глупых клиенток

Спасибо клиентам! Вы делаете наши будни весёлыми 👍🏼😂😂😂 🔻 Больше наших видео тут 👉🏼 #amur_nails_video

A post shared by г.Воронеж (@amur_nails) on Jul 26, 2017 at 12:09pm PDT