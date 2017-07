Хулиганка! 49-летняя Валерия вышла на публику в бикини и тунике

Красная дорожка "Жары" на пляже. На улице +38°C в тени. Спасли от теплового удара купальник и невесомая туника от @emmasalimova Red carpet on the beach. It's +38°© Trying to survive the heat in a swimming suit and a tunica. ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️#хулиганим #выжемать #чайнешешнадцать #каквамнестыдно #совсемсумасошла #разочарование #отписываюсь #этотшоубизнес #выженебузова #ивытудаже 😂😂😂 #краснаядорожканапляже #пляж #баку #baku #zharatv #zharafest #festival

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Jul 28, 2017 at 8:38am PDT