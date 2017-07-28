Хулиганка! 49-летняя Валерия вышла на публику в бикини и тунике

 

Фото: instagram.com/valeriya

Популярную российскую певицу Валерию трудно упрекнуть в отсутствии вкуса — она всегда выглядит стильно и модно, но при этом никогда не показывает лишнего. Однако 28 июля звезда вышла в свет в очень смелом наряде. Во второй день фестиваля «Жара» Валерия блистала в купальнике и прозрачной тунике.

В Баку сейчас проходит музыкальный фестиваль «Жара». В столице Азербайджана стоит знойная погода, поэтому селебрити стараются одеваться максимально легко и удобно. Именно так и поступила певица Валерия:

она появилась на публике в бикини, которое прикрыла лишь прозрачной туникой от дизайнера Эммы Салимовой.

Оригинальный наряд артистки произвел настоящий фурор.

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«Красная дорожка «Жары» на пляже. На улице +38°C в тени. Спасли от теплового удара купальник и невесомая туника», — написала Валерия, выложив видеоролик, в котором она весело позирует журналистам в своем дерзком аутфите. Предвосхищая реакцию фолловеров в Instagram,

исполнительница сопроводила публикацию забавными хэштегами, #хулиганим, #чай не шешнадцать, #как вам не стыдно, #вы же не Бузова.

К слову, большинство поклонников Валерии оценили не только ее чувство юмора, но и наряд, похвалив ее за смелость. C такой прекрасной фигурой, согласитесь, артистка может позволить себе надеть все что угодно.

Instagram:

Красная дорожка "Жары" на пляже. На улице +38°C в тени. Спасли от теплового удара купальник и невесомая туника от @emmasalimova Red carpet on the beach. It's +38°© Trying to survive the heat in a swimming suit and a tunica. ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️#хулиганим #выжемать #чайнешешнадцать #каквамнестыдно #совсемсумасошла #разочарование #отписываюсь #этотшоубизнес #выженебузова #ивытудаже 😂😂😂 #краснаядорожканапляже #пляж #баку #baku #zharatv #zharafest #festival

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