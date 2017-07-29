Фурор или провал? Примадонна сразила кукольным нарядом с декольте

29 июля в Баку в рамках фестиваля «Жара» состоялся творческий вечер Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. На красной дорожке виновница торжества не появилась, чтобы подольше сохранить интригу. Звезда вышла на сцену в финале концерта и поразила присутствовавших не только своим выступлением, но и неоднозначным выбором наряда.

В последнее время 68-летняя Алла Пугачева не совершает модных промахов. Примадонна выбирает стильные наряды, благодаря которым смотрится значительно моложе своего возраста. Однако

на творческом вечере, который прошел в рамках фестиваля «Жара», певица появилась на сцене в розовом платье с декольте и пышной юбкой из фатина.

На плече исполнительницы мерцала лента, украшенная сияющими розетками.

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Выбор наряда Пугачевой впечатлил ее поклонников до глубины души. Фанаты Аллы Борисовны привыкли видеть ее в платьях и костюмах более сдержанных цветов и уж, конечно, не столь помпезных фасонов. Многие сошлись во мнении, что артистка хотела выглядеть как сказочная королева, но не смогла достичь нужного эффекта.

«Шальная императрица», «Костюм выпускницы с ленточкой», «Как барышня на чайник», — написали Интернет-пользователи в комментариях к фото и видео с концерта,

которое появилось в Instagram. Впрочем, некоторым пользователям Сети наряд Примадонны понравился, и они похвалили ее за смелость.

Instagram:

Королевское выступление несравненной Аллы Борисовны на фестивале ЖАРА'17! #zhara #zhafest #seabreezebaku #musicfest #baku2017 #жаравбаку #beatgroup A post shared by International Music Festival (@zharafest) on Jul 29, 2017 at 2:31pm PDT

Стоит отметить, что многие российские СМИ тоже оценили этот неожиданный сценический образ Аллы Борисовны «со знаком плюс». Вот что пишет, к примеру, «Комсомольская правда»: «Алла Пугачева, как известно, умеет произвести фурор. Из гримерки Примадонна вышла в необычном кукольном наряде цвета античной розы. Поскольку сейчас она находится в отличной форме, «женщина, которая поет» не без гордости сверкнула загорелым декольте. (...)

Такой романтичный стиль певице очень идет. Выглядела артистка действительно по-королевски: «императорские» ордена на груди сделали образ по-настоящему торжественным.

Как выяснилось, это платье для Пугачевой создал ее личный стилист, известный певец и дизайнер Алишер.

- Алла Борисовна много платьев привезла в Баку, - рассказал «КП» автор наряда Алишер. - В этом платье Алла Борисовна выглядела очень секси. Настоящая императрица! «Ордена» я делал сам из камней Сваровски. А платье сделал всего за сутки. 60 метров сетки ушло только на юбку!

А вам как такой сценический образ Аллы Борисовны?

Видео:

Творческий вечер Аллы Пугачевой на фестивале Жара в Баку завершился триумфальным выходом самой Примадонны на сцену 😱❤️ как вам ее неожиданный наряд?😏👸🏼 #фестивальжара A post shared by woman.ru (@woman_ru) on Jul 29, 2017 at 1:30pm PDT

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