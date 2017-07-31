Yincool fashion weekend: Кета Гутмане, Lu Kun, Morfosis, Байба Ладига, Cime, Yincoolo

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

30 июля во второй половине дня в одном из лучших ресторанов Юрмалы прошел специальный модный показ Yincool fashion weekend Jurmala. Наряды из своих последних коллекций на подиуме представили такие дизайнеры, как Кета Гутмане, Lu Kun, Morfosis, Байба Ладига, Cime и Yincoolo. Оцените новинки, а заодно и стиль гостей этого яркого дефиле - смотрите фото в наших галереях!

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