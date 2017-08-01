Подиум отдыхает: какие брюки выбирают модели в повседневной жизни

Мы привыкли видеть моделей дефилирующими по подиуму в новинках от именитых бренов, но это их работа, а не личный выбор. А хотите знать, чему отдают предпочтение сами манекеншцы в повседневной жизни? Пожалуйста!
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Обратите внимание на брюки.
Можно не сомневаться, что все они отвечают последним модным тенденциям, но при этом еще и дают ощущение комфорта и подчеркивают индивидуальность своих «носительниц».
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