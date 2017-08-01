Подиум отдыхает: какие брюки выбирают модели в повседневной жизни

Мы привыкли видеть моделей дефилирующими по подиуму в новинках от именитых бренов, но это их работа, а не личный выбор. А хотите знать, чему отдают предпочтение сами манекеншцы в повседневной жизни? Пожалуйста!

Обратите внимание на брюки.

Можно не сомневаться, что все они отвечают последним модным тенденциям, но при этом еще и дают ощущение комфорта и подчеркивают индивидуальность своих «носительниц».

Смотрите фото в нашей галерее и берите на заметку!























Aizvērt Какие брюки выбирают модели Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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