Подиум отдыхает: какие брюки выбирают модели в повседневной жизни

 

Фото: Vida Press

Мы привыкли видеть моделей дефилирующими по подиуму в новинках от именитых бренов, но это их работа, а не личный выбор. А хотите знать, чему отдают предпочтение сами манекеншцы в повседневной жизни? Пожалуйста!

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Обратите внимание на брюки.

Можно не сомневаться, что все они отвечают последним модным тенденциям, но при этом еще и дают ощущение комфорта и подчеркивают индивидуальность своих «носительниц».

Смотрите фото в нашей галерее и берите на заметку!

Какие брюки выбирают модели

Фото: Какие брюки выбирают модели0

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