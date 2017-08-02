Страшная красота: шедевры фестиваля боди-арта, которые надо видеть!

 

Фото: Reuters/ScanPix

В австрийском Клагенфурте прошел всемирный фестиваль боди-арта, который, отпраздновал в этом году свое 20-летие. Целых три дня более 30 тысяч зрителей наблюдали за тем, как художники со всего мира творили чудеса, соревнуясь за право называться лучшими в своем деле.

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На этот фестиваль традиционно собираются мастера боди-арта почти из 50 стран мира, которые используют человеческое тело в качестве холста для реализации своих фантастических идей. Результаты их работы просто поражают воображение. Смотрите фото в нашей галерее!

Фестиваль боди-арта в Австрии

Фото: Фестиваль боди-арта в Австрии0

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