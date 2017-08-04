Стиль поклонников «Ленинграда»: от треников до роскошных платьев

 

Фото: TVNET

Как известно, накануне вечером в Юрмале прошел юбилейный концерт скандальной российской группировки «Ленинград» - «20 лет на радость». Многочисленные поклонники Сергея Шнурова и его команды съехались в юрмальский концертный зал «Дзинтари» не только со всех уголков Латвии, но и из-за рубежа, чтобы насладиться творчеством любимой группы, а заодно, конечно, себя показать и на других посмотреть. Оцените стиль посетителей вчерашнего яркого концерта - смотрите фото в нашей галерее!

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ЧИТАЙ НА TVNET: ФОТО: «Ленинград» помог «спустить пар» тысячам зрителей в «Дзинтари»

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