Стиль поклонников «Ленинграда»: от треников до роскошных платьев

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Как известно, накануне вечером в Юрмале прошел юбилейный концерт скандальной российской группировки «Ленинград» - «20 лет на радость». Многочисленные поклонники Сергея Шнурова и его команды съехались в юрмальский концертный зал «Дзинтари» не только со всех уголков Латвии, но и из-за рубежа, чтобы насладиться творчеством любимой группы, а заодно, конечно, себя показать и на других посмотреть. Оцените стиль посетителей вчерашнего яркого концерта - смотрите фото в нашей галерее!