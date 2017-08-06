Летняя уличная мода: знаменитости выбирают цветочные принты

 

Фото: Vida Press

Цветочные принты подчеркивают не только нежность и яркость образа, но и летнее настроение. Флористика в одежде становится наиболее актуальной ближе к теплому сезону и остается в тренде. В этом году модными являются как реалистичные изображения, так и абстрактные рисунки, причем это могут быть и яркие крупные цветы, и романтичные мелкие цветочки. Оцените выбор знаменитостей - смотрите фото в нашей галерее!

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