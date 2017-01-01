Бывшая первая леди США Мишель Обама изменилась до неузнаваемости

Американцы признаются, что до сих пор скучают по Мишель Обаме. Нынешняя первая леди Мелания Трамп не менее стильная и сильная, чем ее предшественница, но не такая веселая и непринужденная. Супруга Барака Обамы с легкостью соглашается на любые авантюры, что она и доказала, представ в совершенно непривычном для себя образе.

4 сентября известная американская исполнительница Бейонсе отметила свой 36-й день рождения.

Одним из самых оригинальных подарков, о которых удалось узнать СМИ, стала фотосессия с участием близких друзей и родственников артистки.

Моделями выступили теннисистка Серена Уильямс, недавно впервые ставшая мамой, бывшие коллеги Бейонсе по сцене Мишель Уильямс и Келли Роуленд, а также ее мама Тина Ноулз, дочка Блю Айви и даже свекровь Глория Картер.

Каждая из них в точности повторила знаковый образ знаменитой именинницы из клипа на песню Formation, примерив широкополую шляпу, обтягивающее боди и массивное колье. Но самое потрясающее перевоплощение, на наш взгляд, продемонстрировала Мишель Обама. Да-да,

бывшая первая леди США одной и первых согласилась принять участие в этом флэшмобе, и, стоит отметить, на фото ее практически не отличить от самой Бейонсе.

Все фото смотрите на официальном сайте Бейонсе >>>