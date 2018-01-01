Неделя моды в Нью-Йорке: яркие шоу начались!

7 сентября в Нью-Йорке официально стартовала очередная Неделя моды. По традиции, она открывает череду модных недель, которая затем продолжится в Лондоне, Париже, Милане.

Не так давно некоторые бренды, такие как Rodarte, Proenza Schouler, Lacoste и Narciso Rodriguez, которые, как правило, представляли свои новые коллекции именно в Нью-Йорке, объявили, что их очередные новинки сезона будут показаны в других городах.

После этого поползли слухи о том, что для Нью-Йоркской недели моды настали трудные времена. Однако

сегодня в крупнейшем городе США все говорит о том, что это вовсе не так - в программе грандиозного праздника моды представлено около 130 ярчайших шоу, и первые показы просто восхитительны!

Так, вечером 6 сентября, еще до официального открытия Недели моды, в Нью-Йорке прошел показ коллекции весна-лето 2018 Tom Ford, который ознаменовал возвращение Тома Форда в США – ранее он в течение шести лет проживал в Лондоне, а теперь переехал в Лос-Анджелес.

Сама коллекция была вдохновлена клубной сценой Лос-Анджелеса 80-х годов: блестящие ткани, яркие цвета, блейзеры с широкими плечами и асимметричные платья с открытым плечом.

Затем уже Calvin Klein во главе с Рафом Симонсом продемонстрировал как мужскую, так и женскую линии повседневной одежды будущего сезона. Развивая тему современного стиля Дикого Запада,

гений минималистичной моды выпустил на подиум моделей в шерифских жакетах-рубашках, украшенных контрастными накладными карманами, и сделал акцент на атласный блеск.

Дополнены такие жакеты изобретением самого Рафа - яркой водолазкой. Играя на контрасте, свои модные образы он завершил сумками с бахромой, ассоциирующимися с вечными соперниками ковбоев - индейцами.

А еще - ярко расписанный деним, огромные костюмы в клетку, прямые широкие платья, многослойность, смешение фактур и многое другое. Разглядывать коллекцию 49-летнего бельгийца - одно удовольствие!