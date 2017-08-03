Секс-символ Comedy Woman рассекретила свою внешность без пластики

Известная российская комедийная актриса Екатерина Варнава, ставшая в свое время яркой звездой популярного шоу Comedy Women, неоднократно опровергала утверждения о том, что она прошла через серьезную коррекцию внешности у пластических хирургов. Но на днях она показала подписчикам, как в реальности выглядела в начале своей карьеры.
32-летняя Екатерина Варнава сумела вызвать заметную активность в соцсетях, опубликовав в своем блоге фото 12-летней давности. Этот снимок сама Варнава совместила с фотографией, сделанной совсем недавно.
Неизвестно, было ли это осознанной попыткой побудить фолловеров к дискуссии по поводу пластики, но в любом случае мимо общественности коллаж не прошел.
Действительно, при сопоставлении кадров 2005 и 2017 года в глаза бросаются разительные перемены, произошедшие с лицом комедиантки. Форма носа, губ, бровей изменилась, и вряд ли только за счет искусного макияжа.
Многие Интернет-пользователи сошлись во мнении, что
артистка не просто изменилась за двенадцать лет, а стала выглядеть совершенно другим человеком, превратившись из пышнотелой брюнетки в худую гламурную блондинку с традиционными «пельменями» на лице.
Пост артистки за короткое время собрал более 80 тысяч «лайков». Вероятно, Екатерина того и добивалась. Свои снимки она сопроводила провокационной подписью: «Выкладывай, каким ты был в 2005 году и какой ты сейчас. Передай эстафету друзьям или знакомым. Давай всей страной вспомним лучшие годы!».
Я приняла вызов от @trodriguezzz! Передаю эстафету #ВыросНаКамеди @eprikol, @kravacomedy и @gagara1987😊 Выкладывай, каким ты был в 2005 и какой ты сейчас. Ставь хэштеги #15сентября #ВыросНаКамеди #12летспустя и передай эстафету 3 своим друзьям или знакомым. Давай всей страной поржём и вспомним лучшие годы!😂
Как суббота, ребят???😊😊 Я вот, например, приехала домой в 2 ночи из Ярославской области, где второй год подряд проходит студенческий марш. Мы там с @nikaoldschool на главной площади поздравляли всех студентов. В 6 утра встала, съездила с Наденькой @inadenka на съёмку, сейчас поеду на тренировку! Пока держусь бодрячком ..пока..🙄помогите..