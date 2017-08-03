Секс-символ Comedy Woman рассекретила свою внешность без пластики

Известная российская комедийная актриса Екатерина Варнава, ставшая в свое время яркой звездой популярного шоу Comedy Women, неоднократно опровергала утверждения о том, что она прошла через серьезную коррекцию внешности у пластических хирургов. Но на днях она показала подписчикам, как в реальности выглядела в начале своей карьеры.

32-летняя Екатерина Варнава сумела вызвать заметную активность в соцсетях, опубликовав в своем блоге фото 12-летней давности. Этот снимок сама Варнава совместила с фотографией, сделанной совсем недавно.

Неизвестно, было ли это осознанной попыткой побудить фолловеров к дискуссии по поводу пластики, но в любом случае мимо общественности коллаж не прошел.

Действительно, при сопоставлении кадров 2005 и 2017 года в глаза бросаются разительные перемены, произошедшие с лицом комедиантки. Форма носа, губ, бровей изменилась, и вряд ли только за счет искусного макияжа.

Многие Интернет-пользователи сошлись во мнении, что

артистка не просто изменилась за двенадцать лет, а стала выглядеть совершенно другим человеком, превратившись из пышнотелой брюнетки в худую гламурную блондинку с традиционными «пельменями» на лице.

Пост артистки за короткое время собрал более 80 тысяч «лайков». Вероятно, Екатерина того и добивалась. Свои снимки она сопроводила провокационной подписью: «Выкладывай, каким ты был в 2005 году и какой ты сейчас. Передай эстафету друзьям или знакомым. Давай всей страной вспомним лучшие годы!».

Для меня это идеальное время, погода, состояние... у меня очень болит жопа, так как я сегодня много приседала....но не смотря на все невзгоды осень меня поистине вдохновляет 😂😂😂💪🏼 Photo by my georgian friend @elguapoworld A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Aug 30, 2017 at 7:48am PDT

Ну что, как выходные, мои 2,7? Я дома прибиралась, а вы?😋 A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Aug 21, 2017 at 1:04am PDT