Выставка «Design Isle 2017»: вдохновляйся, выбирай и приобретай!

С 6 по 8 октября на Кипсале пройдет Рижская международная выставка дизайна «Design Isle 2017», где будут представлены качественные и оригинальные авторские работы предприятий, профессионалов и студентов стран Балтии. Каждый посетитель сможет ознакомиться с новинками, встретиться с дизайнерами, почерпнуть вдохновение и приобрести стильные предметы для обновления своего гардероба или интерьера.

Разнообразное предложение

В экспозиции «Design Isle 2017»

предприятия Латвии, Литвы и Эстонии продемонстрируют мебель, светильники, одежду и аксессуары, продукты стиля жизни и другие оригинальные изделия.

На протяжении всех трех дней выставки посетители смогут встретиться и проконсультироваться с дизайнерами различной специализации. Кроме того, свежими идеями и неординарными решениями своих дипломных работ и творческих проектов поразят учащиеся дизайнерских школ и вузов Латвии. В свою очередь те, кто еще только планирует изучать дизайн, на выставке смогут изучить, сравнить и выбрать подходящее учебное заведение.

Лучшие из лучших

Уже традиционно

на выставке будут представлены лучшие работы латвийских дизайнеров и учащихся профильных учебных заведений, отобранные компетентным жюри конкурса «Награда Союза дизайнеров Латвии 2017».

В этом году работы профессионалов оцениваются в трех категориях – дизайн интерьера, мебели и товарного знака, или логотипа. Лучшие образцы мебельного дизайна будут представлены в экспозиции, причем каждый желающий сможет пообщаться с авторами этих работ.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Балтийская ярмарка дизайна

Второй раз в рамках выставки пройдет также Балтийская ярмарка дизайна, где талантливые дизайнеры предложат свои оригинальные и современные изделия – предметы интерьера, одежду, аксессуары, продукты стиля жизни и многое другое.

«AWEI fashion», «SOFIA LARK RIGA», «Ritico», «Kūsiņš», «PRUT», «Manilla», «Your Green Deco», «Lazuri», «Le Made», «ElAli»... – это лишь некоторые бренды, чьи творческие работы будут доступны по привлекательным ценам!

Действующим и будущим дизайнерам будет полезен семинар «Будущие дизайнерские профессии». Подробная информация об этом мероприятии будет опубликована уже вскоре.

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«Design Isle» проводят BT 1 и Союз дизайнеров Латвии при поддержке Рижского технического университета. Конкурс «Награда Союза дизайнеров Латвии 2017» организует Союз дизайнеров Латвии в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, Патентной управой и BT 1.

Подробности здесь >>>

FOTO: Пресс-фото

FOTO: пресс-фото

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Время работы: 6 и 7 октября 10.00–19.00, 8 октября 10.00–17.00

Цена: входной билет – 5 EUR, пенсионерам, студентам, школьникам – 4 EUR, детям до 7 лет – бесплатно, семейный билет (2 взрослых и 2 ребенка до 18 лет) – 12 EUR, группам студентов и школьников (10+) - 3 EUR с персоны.

Одновременно с выставкой дизайна пройдет международная выставка мебели, интерьера и освещения «Baltic Furniture 2017», где

качественную мебель для гостиной, спальни, детской, прихожей, мастерской, кухни, офиса и сада презентуют ведущие производственные и торговые предприятия Балтии.

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FOTO: пресс-фото