За появлением Анджелины Джоли на красных дорожках кинофестиваля в Торонто следила вся мировая пресса. За пару дней голливудская дива продемонстрировала несколько вечерних образов, однако далеко не все они оказались удачными. Одни fashion-эксперты были разочарованы цветом нарядов актрисы, другие — их фасонами. На днях Джоли поставила критиков на место, продемонстрировав эффектное платье на премьере в Нью-Йорке.

После долгой паузы Анджелина Джоли наконец возобновила активную светскую жизнь — актриса стала чаще появляться на светских мероприятиях и охотнее позировать перед камерами. Впрочем, изматывающие переживания из-за развода с супругом сказались на желании и умении Анджелины одеваться —

на некоторые кинопремьеры она приходила в довольно простой одежде, а то и вовсе разочаровывала поклонников и экспертов выбором откровенно неудачного наряда.

В своих модных предпочтениях Анджелина Джоли всегда была крайне традиционна — предпочитала многослойные закрытые наряды или же платья-бюстье. И вдруг 42-летняя звезда Голливуда, наконец-то пришедшая в себя после скандального расставания с супругом — актером Брэдом Питтом, решилась на смелые эксперименты со стилем.

Последние пару недель Анджелина демонстрировала самые разные наряды — от «бабушкиного» кардигана до коктейльного платья Ulyana Sergeenko. Но вот в вечернем наряде ее не видели уже очень давно. Первый светский выход состоялся на кинофестивале в Торонто, где 11 сентября актриса презентовала свой новый фильм.

На красной дорожке Джоли появилась в черном платье с драпировкой от Ralph&Russo. Асимметричная модель с бантом на левом плече… повисла на актрисе, как на вешалке.

И если светлые наряды еще хоть как-то визуально полнили исхудавшую голливудскую звезду, то черный лишь подчеркнул ее костлявые ноги, тонкие руки и выступающие ключицы.

FOTO: REUTERS/ScanPix

Модный реванш голливудская актриса взяла в четверг, 14 сентября, — на нью-йоркском показе своего фильма «Сначала они убили моего отца» она продемонстрировала идеальный во всех смыслах образ.

Перед фоторепортерами Джоли позировала в сером шифоновом платье из кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2017/18. Наряд знаменитость дополнила изящными бриллиантовыми украшениями.

Завершил ее образ безупречный макияж.

FOTO: AP/ScanPix

Нельзя не отметить, что фасон платья идеально подошел Анджелине —

пышная юбка скрыла особенности фигуры актрисы, за которые ее так любят критиковать Интернет-пользователи, а лиф-бюстье подчеркнул изящные ключицы и тонкие руки.

Сопровождали Джоли ее дети, что, конечно же, добавило диве уверенности.