Подловили: смотрите, как звезды делают маникюр

Ухоженные руки и безупречный маникюр - неотъемлемая составляющая образа каждой уважающей себя женщины. Кто-то своими силами приводит ногти в порядок, ну а многие пользуются для этого услугами профессионалов. И звезды - в первую очередь, ведь им по карману самые дорогие салоны красоты.

Результаты волшебных манипуляций признанных мастеров маникюра, которым доверяют свои ручки звезды мировой величины, понятное дело, всегда вызывают восхищение и не остаются незамеченным ни на красных ковровых дорожках, ни на многочисленных светских мероприятиях, которые они посещают.

Но одно дело - официальные фото, и совсем другое - вот такие сюрпризы. Папарацци удалось запечатлеть звездных клиенток салонов красоты, пришедших на маникюр и совершенно не подозревающих о том, что их снимают.

Естественные, непринужденные, расслабленные, в повседневной одежде, порой совсем без макияжа... Просто женщины, которые хотят быть красивыми, как миллионы других! Смотрите фото в нашей галерее.