Неделя моды в Лондоне: смешение стилей и смелые эксперименты

Внимание профессионалов fashion-индустрии и просто модников и модниц всего мира переместилось в эти дни из жизнерадостного Нью-Йорка в модную столицу Великобритании - Лондон. Характерное для жителей этого города смешение стилей и тяга к экспериментам не только отражается в манере одеваться самих лондонцев, но и демонстрируется на подиумах проходящей там Недели моды.

К примеру, показ последней коллекции одного из самых молодежных и ярких брендов Topshop Unique стал своеобразным отображением сразу несколько периодов лондонского стиля - от мини-юбок и «озорных шестидесятых» до гламура 80-х годов и повседневной современной моды, пишет The Independent.

Комфортные спортивные модели, оверсайз, многослойность, яркие цвета, смелые мини, воланы и шелковые платья - все эти актуальные тренды нашли свое отражение в этом дефиле.

Кроме того, в первые три дня Лондонской недели моды свои последние коллекции представили такие именитые марки, как Burberry, Emporio Armani и молодежный бренд Versace - Versus. Смотрите фото в нашей галерее!