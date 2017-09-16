Олеся Судзиловская сразила «лапками на груди» в «голом» наряде

43-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая в январе стала мамой во второй раз, очень быстро пришла в форму после родов. Она не только делится с фанатами снимками в бикини, но и с гордостью демонстрирует свою стройную фигуру в откровенных нарядах.

15 сентября в Ялте состоялось открытие второго международного кинофестиваля «Евразийский мост». Мероприятие посетили многие звездные гости, среди которых были Эвелина Бледанс в компании продюсера Никиты Владимирова — внука Алисы Фрейндлих, Екатерина Носик, Сергей Шакуров, Алена Чехова и другие.

Все внимание фотографов было приковано к Олесе Судзиловской, которая появилась на красной ковровой дорожке в черном элегантном наряде с прозрачным верхом от Anastasia Zadorina и украшениях Damiani.

Образ дополнили элегантная укладка, нюдовый маникюр и макияж с акцентом на глаза.

Фотография актрисы, которую она разместила в своем Instagram, за пару часов набрала около 10 тысяч лайков. Поклонники не скупились на комплименты в адрес Судзиловской: «3 в 1 Элегантность!!! Красота!!!! Сексуальность!!!»,

«Там у всех слюни не потекли? Эти лапки на груди - нечто!!!!!! Секси, супер, изюмительно!», «Очень красивая!!!!», «Вы королева!», «Красота - страшная сила»,

«Шик, блеск, красота», «Какая же вы очаровательная!», «Наряд, прическа, мейк - это доля красоты. От природы красивая! А остальное лишь дополнение! Грациозная, тонкая», «КО-РО-ЛЕ-ВИШ-НА!!!». А как вам этот образ актрисы?