Созданы туфли, которые «лучше, чем секс»

Стильный новаторский дизайн — лишь половина коммерческого успеха в fashion-индустрии, поэтому модные марки используют любые приемы, чтобы привлечь покупательниц. Так, недавно были представлены туфли, которые, по заявлению создателей, могут стать самым большим удовольствием в жизни девушек.

На днях марка Too Faced, автор нескольких бьюти-хитов, которыми восхищаются редакторы глянца, показала поклонницам свою новинку. И нет, это не очередной косметический продукт, а… туфли.

Об этом в своем Instagram написал основатель бренда Джеррод Бландино. Блестящая пара с прозрачными вставками получила название Better than Sex (в переводе с английского: «Лучше, чем секс». - Прим. ред.).

Блестящая модель отличается прозрачными вставками по бокам и игривым декором в виде ресниц.

Лимитированная коллекция обуви будет продаваться в нью-йоркском pop-up бутике Too Faced в Нью-Йорке.

Дизайн этих туфель нельзя назвать оригинальным - модели с прозрачными вставками есть у многих марок, - однако громкий слоган наверняка обеспечит им коммерческий успех.

Впрочем, и ему вряд ли стоит верить - советуем дождаться первых отзывов обладательниц Better than Sex, прежде чем размышлять о покупке.