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Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза

Lenta.ru
Фото: instagram.com/thedadbag

Британский дизайнер Альберт Пьюкиз (Albert Pukies) предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее из-под майки. Об этом сообщает издание Mashable.

Пьюкиз изготовил тестовый экземпляр и сфотографировался, надев его на пояс. На снимках он достает из накладного живота банку пива, наушники и iPhone.

Дизайнер придумал шесть модификаций сумки.

Помимо основной модели, которую он окрестил «Аллен», есть «Дерек» (чернокожий вариант), «Магнус», напоминающий пузо человека с крайней степенью ожирения, особенно волосатый «Шерман».

Идея получила популярность в социальных сетях, в том числе в китайском Weibo. По словам дизайнера, с ним уже связались компании, которые изготавливают сумки. Кроме того, он подумывает о сборе денег при помощи Kickstarter.

#dadbag

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#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

#dadbag

A post shared by The Dadbag (@thedadbag) on

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