Мода красной дорожки: много прозрачного, ярко и авангардно

На днях в Лондоне состоялась премьера фильма «Kingsman: The Golden Circle». Это значимое мероприятие почтили своим присутствием многие звезды мировой величины, которые, естественно, не упустили возможность лишний раз блеснуть на публике своими фантастическими нарядами. Шикарно, смело, сексуально, авангардно - просто дух захватывает!

Настоящий фурор произвела на красной дорожке 51-летняя Холли Берри, представ перед британскими поклонниками в платье Elie Saab с прозрачной юбкой, приоткрывшей ее по-прежнему прекрасную фигуру.

FOTO: EPA/Scanpix

Особое внимание привлекла к себе своим нарядом и очаровательная супруга актера Ченнинга Татума Дженна Деван-Татум. Ее пышное платье-бюстье от Zac Posen спереди выглядело роскошно и достаточно целомудренно, а вот прозрачные вставки по бокам сделали свое дело, практически обнажив аппетитные формы танцовщицы и актрисы.

FOTO: EPA/Scanpix

Рыжеволосая красотка Джулианна Мур, исполнившая в картине «Kingsman: The Golden Circle» одну из главных ролей, в блестящем платье в пол с кокетливо оголенным одним плечом выглядела очень элегантно.

FOTO: EPA/Scanpix

Певица Кайли Миноуг появилась на красной дорожке в белом мини-платье. Необычного кроя рукава, серебряные пуговицы и сетчатая вставка на талии сделали образ поп-принцессы очень стильным и даже авангардным.

FOTO: REUTERS/ScanPix

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