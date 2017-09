Впервые главный титул «Miss Top of the World 2017» - у Латвии!

На юге Болгарии, в городе Пловдиве, во вторник, 19 сентября, состоялся финал международного конкурса красоты «Miss Top of the World 2017», в котором главного титула впервые удостоилась представительница Латвии - Екатерина Тараскина.

«В настоящим момент меня переполняют самые разные эмоции и чувства. Это все кажется нереальным!

Для меня было большой честью представлять Латвию на конкурсе красоты международного уровня, я чувствовала огромную ответственность и горжусь собой! Я справилась со всеми своими задачами.

Когда твои усилия оцениваются, это радует и мотивирует ставить новые цели и двигаться вперед. Я абсолютно счастлива! И не только потому, что победила, но и потому, что ощущала, какая у меня потрясающая группа поддержки. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, переживал и голосовал за меня...» - сказала Екатерина Тараскина после своей победы.

По возвращении в Латвию Екатерина планирует продолжить обучение сразу по двум направлениям - как финансист и тренер по фитнесу.

«Я каждый день занимаюсь спортом, постоянно работаю над своим телом. Кроме того, меня увлекает искусство - я рисую»,

- рассказала о себе победительница «Miss Top of the World 2017».

FOTO: Пресс-фото

ТОП-6 победительниц «Miss Top of the World 2017»:

«Miss Top of the World 2017» - Латвия

«Miss Top of the World 2017 - Choice of People» - Болгария

«Miss Top of the World 2017 - I Runner-up» - Израиль

«Miss Top of the World 2017 - II Runner-up» - Македония

«Miss Top of the World 2017 - III Runner-up» - Нидерланды

«Miss Top of the World 2017 - Queen» - Россия

Напомним, что год назад конкурс «Miss Top of the World» проходил в Индии, и победу тогда праздновала представительница Болгарии.