Королевская стать: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона

34-летняя в прошлом прославленная спортсменка, а ныне общественный деятель Алина Кабаева редко выходит в свет, но юбилейный вечер своего коллеги по Госдуме Иосифа Давыдовича Кобзона экс-гимнастка пропустить не смогла. Хоть Алина и выглядела довольно скромно, она все равно произвела фурор.

На юбилейный вечер Иосифа Кобзона, прошедший на днях в московском Кремлевском дворце, билетов было не достать. Среди семи тысяч гостей оказалась и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева. Она появилась на мероприятии в компании своего бывшего тренера — прославленной Ирины Винер.

Алина выбрала элегантный и строгий наряд, подчеркивающий фигуру — идеально сидящую белую рубашку и юбку-миди, — и распустила волосы.

По словам инсайдера портала Dni.ru, другие присутствовавшие на вечере Кобзона перешептывались при виде красавицы: «Какая стать и грация! Настоящая королева». А вам нравится, как выглядит Алина?