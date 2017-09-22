Где шипы, там и розы: «цветочная лихорадка» Moschino взорвала Милан

Эстафету Нью-Йорка и Лондона переняла модная столица Италии - город Милан, где прославленные дизайнеры в эти дни представляют свои коллекции будущего сезона, а на подиум выходят самые лучшие манекенщицы планеты.

Показы известного бренда Moschino всегда вызывают особенный интерес, ведь даже знатоки моды никогда не могут предположить, чем в очередной раз удивит публику хулиган fashion-индустрии Джереми Скотт. И Неделя моды в Милане не стала исключением.

«С этого дня, если вам говорят, что вы похожи на клумбу, считайте это комплиментом. У Moschino есть для вас букет на любой вкус: розы, лилии, пионы.

И можно сколько угодно говорить, что дизайнер просто в очередной раз эпатирует публику, делает он это с архитектурной точностью. Линии, форма, силуэт — высший класс», - отмечается в репортаже «Первого канала» с модного дефиле.

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Как раскрывается бутон? Как гусеница превращается в бабочку? Какой труд стоит за грациозностью балерины? Обо всем этом думал дизайнер, создавая эту невероятную коллекцию.

Своим балеринам Джереми Скотт разрешает носить грубые мужские сапоги и кожаную косуху прямо поверх пачек.

Ну и какой же показ Moschino без коронного «мультяшного кутюра»? Вслед за Барби и героями Диснея на клатчах и футболках появляются всеми любимые единороги и пони из 90-х.

Если добавить, что в дефиле бренда в Милане приняли участие 16-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер и всеми любимые сестры Белла и Джиджи Хадид, то вывод напрашивается сам собой: скорее смотрите фото в нашей галерее!