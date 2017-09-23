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Племянница принцессы Дианы вышла на подиум в секретном шоу Dolce & Gabbana

woman.ru/Русский TVNET
Показ Dolce & Gabbana в Милане | Фото: EPA/Scanpix

В официальном расписании миланской Недели моды 23 сентября вместо названия шоу, которое должно было начаться в час дня, стояло интригующее «Surprise! Surprise!». Прибыв по указанному адресу, избранные гости смогли узнать, что за сюрприз их ждал.

Свою новую коллекцию дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана должны были представить публике в пятый день Недели моды в Милане.

Однако для самых любимых клиенток они устроили секретное шоу, которое прошло в так и не раскрытом журналистами месте накануне официального показа.

В Dolce & Gabbana Secret Show принимали участие как профессиональные модели, так и любимые модельерами миллениалы.

Среди последних были замечены Тилан Блондо, Амалия Виндзор, Кэмерон Даллас и племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Ни Кайи Гербер, ни Джиджи и Беллы Хадид на подиуме в этот день не было.

На первом фото из Instagram Китти Спенсер - вторая справа, на втором (кликните на стрелочку) - крайняя справа:

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