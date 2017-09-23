Племянница принцессы Дианы вышла на подиум в секретном шоу Dolce & Gabbana

В официальном расписании миланской Недели моды 23 сентября вместо названия шоу, которое должно было начаться в час дня, стояло интригующее «Surprise! Surprise!». Прибыв по указанному адресу, избранные гости смогли узнать, что за сюрприз их ждал.
Свою новую коллекцию дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана должны были представить публике в пятый день Недели моды в Милане.
Однако для самых любимых клиенток они устроили секретное шоу, которое прошло в так и не раскрытом журналистами месте накануне официального показа.
В Dolce & Gabbana Secret Show принимали участие как профессиональные модели, так и любимые модельерами миллениалы.
Среди последних были замечены Тилан Блондо, Амалия Виндзор, Кэмерон Даллас и племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Ни Кайи Гербер, ни Джиджи и Беллы Хадид на подиуме в этот день не было.
На первом фото из Instagram Китти Спенсер - вторая справа, на втором (кликните на стрелочку) - крайняя справа: