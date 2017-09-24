Секси-шик от Натальи Водяновой: «голое платье» с «перевернутым» декольте!

35-летняя Наталья Водянова известна отменным вкусом и умением выбирать наряды, привлекающие всеобщее внимание. Один из последних образов российской топ-модели и многодетной мамы получился особенно эффектным.
На днях Наталья Водянова улетела в индийский город Мумбаи, где посетила офис благотворительного фонда Educate Girls. Специально к приезду модели ее зарубежные коллеги устроили небольшое светское мероприятие. На званом вечере Водянова появилась в эффектном платье голландской марки Iris van Herpen.
Наряд, выполненный из необычного струящегося материала, интересен не только архитектурным кроем, но и довольно смелым - словно перевернутым - треугольным вырезом на груди.
Кроме того, при определенном ракурсе шикарное платье выглядело местами совершенно празрачным. Свой образ Наталья завершила ярким макияжем и минималистичными ювелирными украшениями. На наш взгляд, look получился в меру провокационным и очень гармоничным. А что думаете вы?
with my Indian baby sister and hostess of last night Mumbai extravaganza in my honor 😇 @iiishmagish (in the center) that allowed me to meet most beautiful, talented and fun people of India like @shraddhakapoor #sograteful #Bollywoodnights my👗styled by @lejenke 🇷🇺 с Ишей Амбани, моей индийской младшей сестренкой, а также хозяйкой вчерашнего приема в мою честь 😇 Благодаря Ише (по центру) я встретила самых прекрасных, талантливых и веселых людей Индии, как например Шраддха Капур #БольшоеСпасибо #НочиБолливуда мой стиль 👗 @lejenke