Секси-шик от Натальи Водяновой: «голое платье» с «перевернутым» декольте!

35-летняя Наталья Водянова известна отменным вкусом и умением выбирать наряды, привлекающие всеобщее внимание. Один из последних образов российской топ-модели и многодетной мамы получился особенно эффектным.

На днях Наталья Водянова улетела в индийский город Мумбаи, где посетила офис благотворительного фонда Educate Girls. Специально к приезду модели ее зарубежные коллеги устроили небольшое светское мероприятие. На званом вечере Водянова появилась в эффектном платье голландской марки Iris van Herpen.

Наряд, выполненный из необычного струящегося материала, интересен не только архитектурным кроем, но и довольно смелым - словно перевернутым - треугольным вырезом на груди.

Кроме того, при определенном ракурсе шикарное платье выглядело местами совершенно празрачным. Свой образ Наталья завершила ярким макияжем и минималистичными ювелирными украшениями. На наш взгляд, look получился в меру провокационным и очень гармоничным. А что думаете вы?

I am in love with this dress❣️had so much fun wearing it last night💃🏼☺️Thank you @irisvanherpen💋 A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Sep 24, 2017 at 12:43am PDT