Княгиня Шарлен сразила мир вызывающим для монаршей особы платьем

39-летняя княгиня Монако Шарлен, супруга Альбера II, хоть и не голубых кровей, но всегда являлась образцом вкуса и стиля для европейских королевских особ. И вдруг - сюрприз, которого уж от нее точно никто не ждал! На Неделе моды в Милане Шарлен Линетт Уиттсток появилась в весьма провокационном наряде, явно не соответствующем ее статусу.

Согласитесь, мы привыкли видеть представительниц монарших семей в роскошных элегантных платьях, которые при этом достаточно консервативны и «целомудренны». Однако княгиня Монако, похоже, устала от постоянных ограничений и строгостей королевского дресс-кода.

На показе Versace в рамках Недели моды в Милане супруга князя Альбера II появилась в серебристом платье итальянской марки с провокационными вырезами на груди и животе.

Добавила «протеста» и без того смелому наряду Шарлен накинутая на плечи кожаная куртка. Ну а завершили этот look босоножки на высоком каблуке и макияж smokey eyes.

Стоит отметить, что это далеко не первый наряд от Versace, в котором княгиня Монако вышла в свет, но однозначно - самый смелый! Похоже на крик души: не пора ли пересмотреть королевский дресс-код?