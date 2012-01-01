Завораживающая иллюзия: латвийский бренд ZIB* представил осенне-зимнюю коллекцию

В среду, 27 ноября, латвийский модный бренд ZIB* представил свою новую осенне-зимнюю коллекцию одежды «Иллюзия». Преобладание геометрических фигур и преломленных линий позволяет нарядам меняться каждый раз, когда вы смотрите на них. Благодаря созданной иллюзии все видится иначе, чем на самом деле. Сюрреалистические пейзажи, плывущие облака и мечтательные образы заставляют сомневаться в реальности завораживающего зрелища и снова и снова вглядываться в увиденное, чтобы поверить, что это не сон.

Выбор предлагаемых брендом новинок широк и разнообразен.

В ассортименте можно найти что-то подходящее на любой вкус и для любого настроения: от яркого и смелого до приглушенного и загадочного, от легкого и игривого до утонченного и пленительного - каждый может создать свою иллюзию.

И, конечно же, одежда ZIB* всегда женственна и удобна.

Полностью с новой коллекцией ZIB* можно ознакомиться в Интернет-магазине бренда >>>

Дизайнерская марка ZIB* с 2012 года представляет несколько коллекций ежегодно, которые всегда отличаются сочными цветами, яркими акцентами и восхитительными женственными деталями. Бренд также работает над инновационными продуктами и активно участвует в интересных проектах.

В состав дизайнерской группы ZIB* входят четыре художницы по текстилю - выпускницы кафедры текстильного искусства Латвийской художественной академии Инга Приедите, Байба Шауриня, Лива Лининя и Ирена Андреева.

С 27 сентября всю коллекцию можно осмотреть и приобрести в Интернет-магазине ZIB* www.zibstore.com, который предлагает доставку приглянувшихся моделей одежды в любую точку мира.