Уличный стиль Памелы Андерсон: женственный шарм и романтизм

В свое время звезда «Спасателей Малибу» и главная секс-бомба Голливуда предпочитала кричащие, а порой и откровенно вульгарные наряды. Она никогда не гналась за модой и не реагировала на критику, придерживаясь лишь одного принципа - выделиться из толпы и привлечь к себе внимание. Сегодня же стиль актрисы, модели и звезды Playboy Памелы Андерсон не иначе как сказочно женственным и романтичным не назовешь.

Стиль Памелы Андерсон с возрастом существенно изменился, что не может не вызывать уважения. Ну это как минимум. А на самом деле сегодняшний облик голливудской дивы заслуживает просто восхищения.

Сумасшедшие декольте, убийственные мини и обтягивающие «порно-платья» из латекса Пэм сменила на восхитительные нежные наряды по возрасту в спокойных тонах, но при этом соответствующие самым последним модным тенденциям.

А знаете ли вы, что автором некоторых оригинальных комплектов одежды Андерсон является ее сын Брэндон Томас Ли?

Так или иначе, но в свои 50 лет секс-символ Голливуда выглядит просто великолепно. И дело тут даже не в пластических операциях, к которым прибегала Памела, никогда, кстати, не скрывавшая этот факт. Смотрите, как сегодня одевается в повседневной жизни некогда секс-символ Голливуда...