Нижнее белье для женщин-военнослужащих Украины видели? Мрак!

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины показало снимки нижнего белья для женщин-военнослужащих.

В соцсетях бурно критикуют проект нижнего белья для женщин-военнослужащих украинской армии, фотографии которого были опубликованы в Facebook Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

«В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все-таки опытный образец.

На нем отрабатываются эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях»,

- сказано в сообщении ведомства.

Снимки вызвали шквал негативных комментариев к публикации. Пользователи активно критикуют дизайн белья и просят не вводить новшества до своего увольнения из армии

«Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих», - написала Светлана Лилиана.

Оля Королева, в свою очередь, посоветовала автору проекта примерить новое белье на своей жене: «Кошмар и ужас! Неудобно, некрасиво! Разработчик пусть на жену свою примерит!».

Некоторые предположили, что в разработке белья женщины участия не принимали.

«Жуткие швы натрут все нежные органы, жах. Бюст без поддержки тоже жах», - отметила одна из пользовательниц Facebook.

Нашлись и те, кто вспомнили снимок времен Евромайдана, на котором одна из участниц событий держала плакат о том, что она хочет «кружевные трусики и в ЕС».