Косметологи рассказали, как сделать краску для бровей дома

Зачем делать краску для бровей в домашних условиях? Как и большинство косметических продуктов, магазинные наборы красителей не всегда являются натуральными (без химикатов). Косметологи говорят о том, что домашняя краска намного менее вредна для бровей, предотвращает выпадение и помогает поддерживать их в хорошем виде.

При этом краску для бровей своими руками, оказывается, сделать не так сложно. И делается она вот так.

Ингредиенты: 2 ст. ложки влажной кофейной гущи, 1 ч. ложка какао-порошка (для более светлого цвета используйте меньше), 2 ст. ложки кокосового масла, 1/2 ч. ложки меда, 1-2 капли геля алоэ вера.

Приготовление и применение краски для бровей

Положите кофейную гущу и какао в небольшую емкость. Смешайте эти два ингредиента. Добавьте гель алоэ вера, мед и кокосовое масло. Тщательно перемешайте и подождите около пяти минут, прежде чем наносить краску.

Начинайте окрашивание с внутренней части бровей (расположенной ближе к носу).

Используя кисточку или небольшую деревянную палочку, нанесите краску, сделав акцент на центре, затем вы можете вернуться назад и прокрасить маленькие волосы по краям.

Подождите 15-20 минут, пока краситель начнет действовать. Поскольку мы используем натуральные продукты, процесс занимает больше времени, чем в случае с химическими веществами. Удалите краску с бровей влажным ватным тампоном или бумажным полотенцем.