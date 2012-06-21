Смотрите, какой красавчик будет защищать ворота рижского «Динамо»

Как уже известно, руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига во вторник расторгло контракт с канадским вратарем Джастином Питерсом. Впрочем, место канадца не останется пустым. Вместо него приглашен 25-летний литовец Мантас Армалис. 194-сантиметровый вратарь в прошлом году играл в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуда», а начинал свою спортивную карьеру хоккеист в Швеции, куда он перебрался с родителями еще в детстве.
Стоит отметить, что хоккей - хоть и основное, но не единственное занятие Армалиса. Он успел заявить о себе и в модельном бизнесе, приняв участие в показах Versace на Неделе моды в Милане. Что ж,
вряд ли это каким-то образом может сказаться на результативности нового вратаря рижского «Динамо», но вот болельщиков (а точнее - болельщиц!) у команды прибавится наверняка.
С нетерпением ждем выхода на лед Мантаса Армалиса в составе «Динамо» Рига в самое ближайшее время. Смотрите, какой красавчик!