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Смотрите, какой красавчик будет защищать ворота рижского «Динамо»

Русский TVNET
Фото: instagram.com/mantasarmalis

Как уже известно, руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига во вторник расторгло контракт с канадским вратарем Джастином Питерсом. Впрочем, место канадца не останется пустым. Вместо него приглашен 25-летний литовец Мантас Армалис. 194-сантиметровый вратарь в прошлом году играл в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуда», а начинал свою спортивную карьеру хоккеист в Швеции, куда он перебрался с родителями еще в детстве.

Стоит отметить, что хоккей - хоть и основное, но не единственное занятие Армалиса. Он успел заявить о себе и в модельном бизнесе, приняв участие в показах Versace на Неделе моды в Милане. Что ж,

вряд ли это каким-то образом может сказаться на результативности нового вратаря рижского «Динамо», но вот болельщиков (а точнее - болельщиц!) у команды прибавится наверняка.

С нетерпением ждем выхода на лед Мантаса Армалиса в составе «Динамо» Рига в самое ближайшее время. Смотрите, какой красавчик!

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I want to thank the @sanjosesharks for the opportunity to represent the organization in the upcoming season.

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Jobbar på min Blue Steel, vad tycks @micke_t? #offseason @stockholmsgruppen

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It wasn't completely optional, but it had to be done. After almost 10 months, I finally got a proper haircut.

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Let's go! #milanofashionweek

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Back to reality now. #versace

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Blogg-comeback gjord! Kika in på Mora IKs hemsida om ni inte har annat för er! #moraiklive

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