Смотрите, какой красавчик будет защищать ворота рижского «Динамо»

Как уже известно, руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига во вторник расторгло контракт с канадским вратарем Джастином Питерсом. Впрочем, место канадца не останется пустым. Вместо него приглашен 25-летний литовец Мантас Армалис. 194-сантиметровый вратарь в прошлом году играл в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуда», а начинал свою спортивную карьеру хоккеист в Швеции, куда он перебрался с родителями еще в детстве.

Стоит отметить, что хоккей - хоть и основное, но не единственное занятие Армалиса. Он успел заявить о себе и в модельном бизнесе, приняв участие в показах Versace на Неделе моды в Милане. Что ж,

вряд ли это каким-то образом может сказаться на результативности нового вратаря рижского «Динамо», но вот болельщиков (а точнее - болельщиц!) у команды прибавится наверняка.

С нетерпением ждем выхода на лед Мантаса Армалиса в составе «Динамо» Рига в самое ближайшее время. Смотрите, какой красавчик!

Still trying to get over the last post... A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Apr 17, 2017 at 8:42pm PDT

Många barn utsätts dagligen för sexuella övergrepp. Hjälp @erikgronberg och @inteensamaldrigglomd att ändra antalet till noll. Jag är med i kampen mot sexuella övergrepp. Ta ställning du med. 📷 @fotografmatshogberg A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Jun 28, 2017 at 11:59am PDT

I want to thank the @sanjosesharks for the opportunity to represent the organization in the upcoming season. A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Apr 11, 2016 at 2:21pm PDT

Nytt år, nya möjligheter. Kan min mush 👨🏻 ställa upp som kapten till Movember så ska nog samtliga kunna göra ett försök till att odla ett par strån på överläppen. Gå in på http://difhockey.se/movember så får ni all information om Movember och vad det innebär. A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Oct 8, 2015 at 12:08pm PDT

Jobbar på min Blue Steel, vad tycks @micke_t? #offseason @stockholmsgruppen A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Mar 27, 2015 at 2:52pm PDT

So this is what I usually around this time of year, but after four seasons in Milan, other things are prioritised. Have fun! A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Jan 8, 2014 at 12:07pm PST

It wasn't completely optional, but it had to be done. After almost 10 months, I finally got a proper haircut. A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Mar 30, 2014 at 11:53am PDT

Let's go! #milanofashionweek A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Jun 20, 2012 at 10:25pm PDT

Back to reality now. #versace A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Jan 14, 2013 at 12:39pm PST

Blogg-comeback gjord! Kika in på Mora IKs hemsida om ni inte har annat för er! #moraiklive A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Oct 8, 2013 at 2:12pm PDT