В рамках RFW состоится третий международный форум индустрии нижнего белья

В рамках Рижской недели моды, которая пройдет с 24 по 28 октября, в гостинице Radisson Blu Hotel Latvija будет проведен ежегодный международный форум индустрии нижнего белья Lingerie Industry Forum in Latvia, главным организатором которого является Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

С 25 по 26 октября уже третий год подряд в Латвии соберутся профессионалы индустрии нижнего белья из Европы и России - производители, закупщики и представители СМИ - чтобы поучаствовать в форуме, узнать об актуальных событиях и последних тенденциях отрасли, наладить связи с латвийскими производителями на бирже контактов и ознакомиться с новейшими коллекциями нижнего белья латвийских брендов на модном показе.

Целью форума является привлечение внимания международных профессионалов индустрии нижнего белья к латвийским производителям, ведь у нас в этой отрасли исторически сформировался полноценный кластер

- конкурентоспособный в мировом масштабе и предлагающий полный спектр услуг на международном рынке: от производства фурнитуры и тканей до разработки дизайна коллекций нижнего белья и их производства. Кроме того, эта индустрия в секторе латвийской промышленности относится к числу отраслей с наиболее высоким потенциалом.

В программу форума входят презентации коллекций латвийских производителей нижнего белья, лекции и дискуссии на тему тенденций и актуальных вопросов на рынке. Местные и зарубежные производители смогут наладить новые контакты и укрепить уже имеющиеся связи на бирже контактов закупщиков.

Местные предприятия отрасли на третьем международном форуме индустрии нижнего белья смогут представить себя на международном рынке, а приглашенные зарубежные специалисты и закупщики - познакомиться с высококачественными брендами и узнать о возможностях производства нижнего белья в одном из крупнейших кластеров производителей нижнего белья в Европе.

В показе коллекций белья форума примут участие 12 латвийских брендов: Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM, Stefi L, Nikol Djumon, VIPA, Regina N, Flash You and Me, Glora, Orhideja и Effect.

В целом в форуме примут участие более 30 производителей нижнего белья из Латвии и более 60 закупщиков из таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Россия, Украина, Польша, Азербайджан, Эстония, Финляндия и США.

«Так как прошлогодний форум нижнего белья, состоявшийся во время Рижской недели моды, прошел очень успешно, главный организатор проекта - Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) - принял решение продолжать сотрудничество с Балтийской федерацией моды. Уже второй год мы будем представлять коллекции нижнего белья местных брендов в рамках Рижской недели моды.

Мы очень рады возможности называть этот форум уже ежегодной частью программы RIGA FASHION WEEK, потому что верим, что этот влиятельный проект очень важен для развития текстильной промышленности Латвии»,

- комментирует президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Для имиджевой и рекламной кампании форума был выбран образ из коллекции весна/лето 2017-2018 производителя нижнего белья Orhideja.

Учитывая международные масштабы этого мероприятия, имиджевый баннер кампании Lingerie Industry Forum in Latvia также создан при сотрудничестве международных профессионалов:

в качестве модели была приглашена Светлана Королева из России, в свое время получившая титулы «Мисс Россия 2002» и «Мисс Европа 2002», автором фотографии стал местный фотохудожник Аркадий Глухих, над гримом работала Лаура Брокане, а над укладкой - Диана Боровик.

Lingerie Industry Forum in Latvia организует Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в сотрудничестве с Ассоциацией латвийских производителей белья (LATVERA), Балтийской федерацией моды, INTIMA Magazines, журналом Underlines, журналом Sous Magazine и IA Technical.